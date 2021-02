Grande Fratello Vip, anticipazioni 26 febbraio: chi esce tra Stefania e Rosalinda?

Venerdì 26 febbraio andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 5. Si tratta di un appuntamento molto atteso in quanto scopriremo chi tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando verrà definitivamente eliminata dal reality show. Entrambe sono protagoniste molto amate dai telespettatori in quanto sono state in grado di creare dinamiche interessanti.

Ad ogni modo, la puntata di venerdì darà luogo anche ad altri colpi di scena e non è affatto escluso che possa esserci qualche altra eliminazione a sorpresa. I protagonisti potrebbero essere i superstiti della precedente puntata, ovvero, Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip 5, anticipazioni 26 febbraio: chi uscirà?

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 26 febbraio rivelano che scopriremo chi tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò verrà definitivamente eliminata dal reality show. Le due sono finite al televoto a causa di Dayane Mello, la quale nella scorsa puntata si è trovata dinanzi una scelta alquanto ardua. La modella doveva scegliere una coppia da mandare in nomination tra Rosalinda, Stefania, Zelletta e Samantha. Ebbene, a gran sorpresa, la donna ha optato per le prime due, facendo finire alle votazioni la sua migliore amica.

Tale scelta, infatti, ha sollevato un vero e proprio polverone in quanto nessuno si aspettava una simile decisione. Qualche ora prima, la Mello aveva dichiarato di amare la Cannavò, pertanto, è stato davvero insolito che poi abbia deciso di metterla in una posizione così difficile. Ad ogni modo, almeno per il momento, la favorita sembra essere l’ex conduttrice Rai, la quale è riuscita a superare due nomination molto importanti. In tali occasioni, ha avuto la meglio su Giulia Salemi e Andrea Zenga. Accadrà lo stesso anche venerdì prossimo?

GFVip 5, la semifinale: altri colpi di scena il 26 febbraio

La puntata del 26 febbraio del Grande Fratello Vip, però, celerà certamente altri colpi di scena. Trattandosi della semifinale, infatti, non è possibile escludere niente. È probabile che in tale occasione assisteremo anche ad un televoto flash tra altri protagonisti del reality show. Le ipotesi ricadono su Andrea Zelletta e Samantha De Grenet, salvati all’ultimo momento da Dayane. I due, infatti, potrebbero finire direttamente al televoto con una votazione flash.

Tuttavia, è probabile anche che Alfonso Signorini dia luogo ad una delle spietate catene di salvataggio finalizzare alla messa in nomination di due o più protagonisti di questa edizione. Infine, nella puntata in questione si parlerà anche delle dinamiche accadute in settimana, come ad esempio la lite furiosa tra Stefania e Tommaso contro la Mello. Non ci resta che attendere venerdì prossimo, alle ore 21.30 circa su Canale 5, per scoprire tutto quello che accadrà.

