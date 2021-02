Gemma Galgani contro Tina: ‘Non è mai neutrale nei miei confronti’

Gemma Galgani, da più di 10 anni è alla ricerca del Principe azzurro a Uomini e donne, dove ultimamente ha collezionato una serie di delusioni. Ad attaccarla di continuo la sua ‘acerrima nemica’ Tina Cipollari che non le risparmia critiche in ogni puntata, alle quali la dama torinese ha voluto controbattere sul settimanale Nuovo TV.

Gemma su Maria De Filippi: ‘Mi fa aprire gli occhi’

Sul rotocalco, Gemma ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e Tina Cipollari. In riferimento alla conduttrice, la dama torinese si è detta grata del fatto che Maria cerchi con le sue parole di aprirle gli occhi. Più volte infatti, Gemma si è fatta abbindolare da cavalieri che hanno finto un interesse per lei per stare invece al centro dello studio per acquisire popolarità.

U&D, Gemma attacca Tina: ‘Non è mai neutrale nei miei confronti’

Sempre su Nuovo TV, Gemma ha detto la sua anche su Tina Cipollari, con la quale continuano le liti e i battibecchi in ogni puntata. L’opinionista continua a criticare la dama torinese per l’età e a tal proposito la Galgani dice: “Non è più un problema”. Non è sfuggito il fatto che Tina, soprattutto nell’ultimo periodo, sia più agguerrita che mai contro di lei e a tal riguardo la dama ha dichiarato:

Ultimamente è più agguerrita che mai quando esprime il suo parere sugli uomini che scelgono di frequentarmi… non è mai neutrale nei miei confronti

Aggiungendo:

Vado avanti dritta per la mia strada quando mi interessa qualcuno

Gemma continua a sostenere che molti dei cavalieri fuggano da lei per le continue intromissioni di Tina. Anche l’ultima frequentazione, da poco conclusa con il poeta Maurizio P., si sarebbe interrotta, a detta della dama torinese, nel momento in cui il cavaliere le ha fatto presente che se avesse avuto il carattere di Tina sarebbe stata la donna perfetta. Affermazioni che avrebbero deluso particolarmente la dama.

Gemna non si arrende e vuole ancora trovare l’amore a Uomini e donne

Nonostante le delusioni, Gemma non sembra darsi per vinta, tanto da arrivare a dichiarare su Nuovo TV di essere certa che qualcosa cambierà e che presto riuscirà ad incontrare il suo Principe azzurro, l’uomo in grado di farle vivere quelle emozioni che tanto sta cercando:

qualcosa presto cambierà…Credetemi ne sono certa

