Uomini e donne, la presentazione della nuova tronista e le news di oggi

Il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne, andato in onda questo pomeriggio su Canale 5, è stato caratterizzato dalla presentazione della nuova tronista Samantha. Per lei sono giunti i primi corteggiatori per un appuntamento al buio. Spazio anche agli altri tronisti Giacomo e Massimiliano e a dame e cavalieri del Trono Over.

Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e donne

Nella puntata odierna spazio alla presentazione della nuova tronista. Si chiama Samantha Curcio, ha 30 anni ed è originaria di Sapri, in provincia di Salerno. ‘Orgogliosamente curvy’, la ragazza non è il classico stereotipo che si vede in TV. Dal video di presentazione si intuisce come il suo carattere sia allegro, schietto e sincero. Senza peli sulla lingua, la tronista ha cominciato ad ambientarsi nello studio di Uomini e donne, dove sono scesi dieci corteggiatori per un appuntamento al buio. Quanti di loro resteranno per Samantha? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Appuntamento al buio in corso: qualcuno dei ragazzi lascerà il segno? #UominieDonne pic.twitter.com/JDLEsYXEHy — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 23, 2021

Le altre news di oggi da Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne di oggi 23 febbraio, non si è parlato di Gemma Galgani. Al centro dello studio si sono accomodati la dama Maria C. e i cavalieri Gero, Alessandro e Armando. Quest’ultimo poco dopo, se ne è tornato al suo posto, non prima di aver alzato la voce contro la dama, rea di non avergli risposto al telefono. Sta di fatto che Maria sembra molto in sintonia con Gero. Come andrà a finire tra loro? In puntata spazio anche a Giacomo e Massimiliano. I due giovani tronisti hanno cominciato il loro percorso all’interno di Uomini e donne, uscendo con alcune delle corteggiatrici scese per loro la scorsa volta.