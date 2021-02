Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video

Le news dell’ultim’ora dalla casa del Grande Fratello Vip hanno per oggetto quanto successo nel corso della puntata di lunedì 22 febbraio 2021. In questo articolo parleremo delle ultime notizie venute fuori dalla quarantaduesima diretta serale, condotta come sempre da Alfonso Signorini.

Chi è uscito ieri sera dalla casa? Chi è in nomination questa settimana? E cosa è accaduto di importante nel corso del nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5? A seguire i video e il riassunto della puntata di ieri.

161 giorni passati… manca una sola settimana alla FINALISSIMA! Cosa succederà in queste ultime, fatidiche ore? Restate con noi per vivere le grandi emozioni di #GFVIP! pic.twitter.com/pMfgb4z13T — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Le news dell’ultim’ora dal Grande Fratello Vip

La quarantaduesima puntata del GF Vip 5 si apre con i tre finalisti – Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli – chiamati a schierarsi contro uno dei tre concorrenti in nomination. Signorini sottolinea che il televoto è ancora aperto, e come la loro presa di posizione possa influenzare il verdetto di puntata: Pierpaolo “vota” Samantha, Dayane conferma la sua avversità nei confronti di Stefania, Tommaso invece rimane fedele alla nomination della puntata di venerdì facendo il nome di Andrea Zenga.

Finalisti contro nominati… ma con strategia. Contro chi si schiereranno i finalisti? #GFVIP pic.twitter.com/pDjvW9Qc8O — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Subito dopo Alfonso Signorini ha aperto il capitolo dedicato a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. All’inizio, ci si è concentrati sulle critiche ricevute dall’attrice per la sua storia d’amore con Andrea, per la quale è stata accusata di strategia. Dallo studio è arrivato l’affondo diretto di Massimiliano Morra, che per la prima volta forse in tutta la quinta edizione del GF Vip si è esposto in maniera chiara e diretta, ricevendo per questo i complimenti del conduttore. Lo stesso Signorini ha ricordato a Rosalinda come in passato si sia servita di una strategia di comunicazione quando usciva nelle copertine dei settimanali di gossip facendo credere di avere una relazione con Gabriel Garko.

Massimiliano è tra i più critici ex concorrenti nei confronti della storia tra Rosalinda ed Andrea Zenga… è veramente strategia? L'atmosfera in studio si scalda… #GFVIP pic.twitter.com/XhG8HzycQc — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Spazio poi all’incredibile rivelazione di Dayane Mello: nei giorni scorsi la modella brasiliana ha ammesso di essersi innamorata di Rosalinda. Un sentimento taciuto fino a una settimana prima della finalissima di lunedì 1° marzo, e che è stato accolto con grande stupore dall’attrice siciliana. Un autentico colpo di scena, che ha spiazzato anche gli altri concorrenti della casa, tra cui Andrea Zenga: il nuovo compagno della Cannavò ha ricevuto comunque la rassicurazione da parte di Pupo, che gli ha ricordato di come il GF per lui sia stato realmente un successo: la riconciliazione con il padre, una nuova fidanzata e una futura vita a Dubai.

È nato un amore da parte mia. Non sbocciato "per paura di".

"Perché io la amo". #GFVIP pic.twitter.com/O9h7ot04hs — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Tra litigi e amori, la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha regalato anche un momento particolarmente esilarante, vale a dire lo scherzo orchestrato da Cristiano Malgioglio ai danni di Alfonso Signorini. Mentre il conduttore stava parlando al pubblico, il noto paroliere ha pensato bene di posizionare un topo finto dietro ai suoi piedi: la reazione di Alfonso, scappato a gambe levate dietro le quinte perché terrorizzato a morte, entrerà negli annali del GF come una delle scene più memorabili di sempre. Inutile dire che il video è diventato virale in rete dopo pochi minuti.

Tornando per un attimo seri, è stata poi la volta della lettura del verdetto finale. A dover abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello è Andrea Zenga, l’eliminato di ieri sera: per il figlio dell’ex campione di calcio solo il 7% delle preferenze, contro il 48% di Samantha De Grenet e il 45% di Stefania Orlando. Prima della sua eliminazione, Andrea ha scritto una dolce dedica alla nuova compagna Rosalinda, con cui è nato un feeling davvero speciale nelle ultime settimane del reality, dopo che l’ormai ex fidanzato Giuliano ha chiesto tramite il suo avvocato di non pronunciare più il suo nome nel programma.

… e mentre Stefania rientra in Casa, Rosalinda fa i conti con l'assenza di Andrea. #GFVIP pic.twitter.com/EGBpMzcsPd — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

In conclusione alla puntata, Alfonso Signorini ha orchestrato uno scherzo diabolico al povero Tommaso Zorzi, con la complicità degli altri concorrenti: per qualche minuto, il conduttore ha fatto credere a Tommy la decisione del Grande Fratello di posticipare la finale di due settimane, fissando dunque la nuova data per la finalissima al 15 marzo. L’influencer, abboccando in pieno allo scherzo, si è tirato fuori dal gioco, salvo poi essere rincuorato da tutti riguardo allo scherzo ideato da Alfonso e gli autori del reality.

Infine è arrivato il momento delle nomination: a giocarsi la permanenza nella casa in vista della semifinale di venerdì saranno Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, spedite in nomination dal voto decisivo della modella brasiliana Dayane Mello. Ve lo abbiamo raccontato nel nostro approfondimento dedicato all’eliminato di ieri sera e alle nomination.