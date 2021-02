Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco l’eliminato e chi al televoto

Chi è uscito ieri sera dalla casa del Grande Fratello Vip? Per molti quello tra Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando era un televoto scontato, e invece il pubblico da casa ha regalato l’ennesimo colpo di scena di un’edizione che difficilmente verrà archiviata come una delle tante. E non tanto perché quella andata in onda ieri, lunedì 22 febbraio 2021, era la quarantaduesima puntata, ma per il cast che Alfonso Signorini ha allestito insieme agli autori e per gli innumerevoli intrecci nati fin da quando il gruppo “storico” della quinta edizione ha varcato la porta rossa nel settembre scorso.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Poco prima di mezzanotte, Signorini ha svelato ai telespettatori l’esito del televoto: è Andrea Zenga l’eliminato della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Il figlio dell’ex campione di calcio Walter Zenga esce con appena il 7% delle preferenze, contro il 48% di Samantha De Grenet e il 45% di Stefania Orlando.

Prima di leggere il risultato definitivo la De Grenet era già sicura di essere inaspettatamente in semifinale, lasciando invece sulle spine Andrea e Stefania: alla vigilia erano in pochi a credere che la conduttrice romana si sarebbe salvata, dando per scontato che i due a proseguire l’avventura al GF Vip 5 sarebbero stati Zenga e la Orlando, e invece Samantha ha di nuovo stupito tutti confermando la sua permanenza nella casa più spiata dagli italiani dopo aver contribuito un paio di settimane fa all’uscita clamorosa di Maria Teresa Ruta.

Ecco il momento in cui Alfonso Signorini ha letto il verdetto del televoto, comunicando ad Andrea Zenga la sua eliminazione.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è… ANDREA ZENGA. pic.twitter.com/DFKdXHcltM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Chi è finito in nomination?

Dopo l’uscita di Zenga, per i ragazzi rimasti in casa è arrivato il momento di votare le persone da mandare al televoto per la semifinale di venerdì. A finire in nomination nella quarantaduesima puntata sono Stefania e Rosalinda.

La responsabilità del voto decisivo è ricaduta su Dayane, con la modella brasiliana chiamata a scegliere tra due coppie: Andrea Zelletta e Samantha De Grenet oppure Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. A sorpresa, la Mello ha deciso di nominare proprio quest’ultima coppia, mandando su tutte le furie l’attrice siciliana.

Prima delle nomination, infatti, Dayane aveva svelato di essersi innamorata di Rosalinda, regalando uno dei colpi di scena più importanti di tutta la quinta edizione, ma la mossa finale – salvare Andrea Zelletta e Samantha per spedire al televoto Stefania e la donna che professa di amare – ha ribaltato nuovamente tutto, con Rosalinda che poco dopo la fine della puntata ha rotto definitivamente con lei.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Rosalinda e Stefania. #GFVIP pic.twitter.com/6qqKC7qM64 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 23, 2021

Il prossimo appuntamento con la semifinale del Grande Fratello Vip è fissato per venerdì 26 febbraio 2021.