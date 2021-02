Grande Fratello Vip 5 cambia la programmazione della diretta 24h: i motivi

Alfonso Signorini, durante la messa in onda di lunedì 22 febbraio del Grande Fratello Vip, ha annunciato una variazione per quanto riguarda la programmazione della diretta del programma. Il reality show, infatti, va solitamente in onda su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, e Mediaset Play in tempo reale.

Per quest’ultima settimana di durata del programma, però, questo non accadrà più. I telespettatori potranno assistere alle dinamiche dei vari concorrenti in modalità differita. Dietro questa scelta si cela una necessità da parte degli autori di tenere maggiormente sotto controllo i vari concorrenti. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Cambia la diretta 24h del Grande Fratello Vip

A partire da oggi, il pubblico non potrà più assistere alla diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello Vip in tempo reale. La produzione, infatti, ha deciso di mandare in onda il live dalla casa in differita. Questo, dunque, vuol dire che i telespettatori vedranno con qualche minuto di ritardo quello che sta accadendo ai vari vipponi ancora in gara. A dare l’annuncio relativo a questo cambiamento è stato direttamente il presentatore.

Quest’ultimo ha motivato tale decisione facendo leva sulla necessità di controllare di più i dialoghi tra i concorrenti. L’edizione di quest’anno del reality show è stata contraddistinta da numerosi scivoloni da parte di alcuni protagonisti. Nello specifico, il pubblico ha assistito a bestemmie, frasi gravi, illazioni e insinuazioni parecchio pesanti che sono costati diffide e denunce all’azienda. Un esempio lampante è stata la squalifica di Alda D’Eusanio per le gravissime insinuazioni su Laura Pausini.

Malcontento tra i telespettatori

Mandare in onda con un certo ritardo quello che accade nella casa del Grande Fratello Vip, dunque, dà la possibilità agli autori di monitorare le espressioni pronunciate dai concorrenti e, se è il caso, di censurare le frasi ritenute inopportune. Il conduttore, inoltre, ci ha tenuto a specificare che questa è una prova che verrà apportata durante l’ultima settimana di messa in onda del reality show per valutarne anche l’effettiva fattibilità. Se tutto dovesse andare come ci si aspetta, quindi, questa prativa verrà adoperata anche per le prossime edizioni del reality show.

Questa, naturalmente, è una scelta che penalizza moltissimo l’autenticità e la genuinità del programma. Per tale ragione, un numero consistente di utenti ha preso a malincuore la notizia. Diverse persone, specie su Twitter, si divertivano a commentare in tempo reale le varie dinamiche cogliendo gli aspetti più umani e reali dei vari protagonisti. Con questa modifica, invece, tutto verrà filtrato dall’occhio vigile della produzione.

