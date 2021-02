Uomini e donne, anticipazioni 22-26 febbraio: lite Armando-Riccardo

Per tutti gli appassionati di Uomini e donne, riportiamo di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo in onda nel corso di questa settimana su Canale 5. Conosceremo la nuova tronista Samantha che, sin da subito, si rivelerà un peperino, arrivando a far perdere le staffe ad Armando Incarnato. Quest’ultimo avrà una violenta lite anche con Riccardo Guarnieri.

Anticipazioni Uomini e Donne 22 – 26 febbraio: arriva la nuova tronista Samantha

Nel corso di questa settimana conosceremo la nuova tronista Samantha Curcio, una 30enne che si definisce ‘orgogliosamente curvy’. La ragazza si farà notare per il carattere schietto e sincero e non perderà occasione per dare un giudizio tutt’altro che positivo sul cavaliere Armando Incarnato. Quest’ultimo non la prenderà affatto bene arrivando a darle della ‘maleducata’. Non mancheranno i siparietti tra Tina e Gemma, con l’opinionista che andrà in regia per far storcere la voce della dama torinese, facendola sembrare come una papera.

Uomini e donne anticipazioni, cosa succede questa settimana tra Riccardo e Roberta

Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere racconterà di averle mandato un messaggio per San Valentino per cercare un riavvicinamento. La dama non riuscirà a lasciarsi andare e lamenterà ancora il fatto di non sentirsi desiderata dal cavaliere. Riccardo si arrabbierà molto, sostenendo di essere lui in realtà a non sentirsi desiderato dal punto di vista fisico.

Armando e Riccardo sfiorano la rissa, interviene Maria

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda sino al 26 febbraio, vedremo che ci sarà un duro scontro tra Armando e Riccardo, i quali arriveranno a sfiorare la rissa. Tutto avrà inizio quando in studio arriverà Federica, una ragazza giunta per conoscere il cavaliere partenopeo. Armando non prenderà bene dei commenti fatti da Riccardo sulla ragazza e tra i due cavalieri si accenderà la discussione. La lite degenererà nel momento in cui Armando farà una battuta infelice nei riguardi di Riccardo e riferita ai presunti problemi della sua sfera intima. Sarà Maria De Filippi ad intervenire, evitando che i due cavalieri rimangano soli dietro le quinte. La padrona di casa dunque, eviterà il peggio.

Per tutti i dettagli non resta che seguire gli appuntamenti giornalieri di Uomini e donne che ricordiamo, ci aspetta dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.

