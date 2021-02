Live – Non è la D’Urso cambia studio: Barbara d’Urso spiega il perché

Barbara D’Urso è il suo Live cambiano studio a partire dalla prossima settimana. È la stessa conduttrice ad annunciarlo in una lunga intervista rilasciata a BubinoBlog. I motivi? Sembra siano legati a una questione di budget aziendale.

Live Non è la D’Urso trasloca nello studio 7 intitolato a Mike

Live Non è la D’Urso cambia studio e si trasferisce nello studio intitolato a Mike Bongiorno. Lo studio 11 di Cologno Monzese, che ha ospitato sino ad oggi la trasmissione domenicale di Barbara D’Urso, verrà ceduto ad un altro programma. Lo ha rivelato la stessa conduttrice che ne ha spiegato anche i motivi:

Dopo anni in cui ho usato il bellissimo studio di Live dalla prossima domenica, per permettere alla mia azienda di risparmiare, lo cedo a un’altra trasmissione e mi trasferisco nello studio di Mike Bongiorno

Barbara D’Urso quindi, accettando il trasferimento, andrà incontro alle esigenze di Mediaset, anche se traslocare in così poco tempo, ha le sue difficoltà.

Quale programma ospiterà lo studio 11 lasciato libero da Live?

Se Barbara D’Urso andrà ad occupare lo studio 7 di Cologno Monzese, quello per intenderci che ospita Mattino 5 e Pressing, ci si domanda chi occuperà lo studio 11 lasciato libero da Live. Stando alle indiscrezioni pare che saranno Pio e Amedeo con il loro nuovo show. Un programma che doveva andare in onda già lo scorso anno, ma che fu rimandato a causa della pandemia. Niente paura per quanto riguarda Live Non è la D’Urso. Nonostante il trasloco, Barbara continuerà ad intrattenere il suo pubblico come fatto sino ad ora.

Live, Non è la D’Urso, ieri 21 febbraio: Maria Teresa Ruta contro le 5 sfere

Nella puntata di Live Non è la D’Urso di ieri 21 febbraio, si è tornati a parlare di Gf Vip. Ospite Maria Teresa Ruta, che ha affrontato le cinque sfere, nelle quali si nascondevano Simona Tagli, Alba Parietti, Filippo Nardi, Karina Cascella e Fulvio Abbate. Quando si è girata la sfera che nascondeva Filippo Nardi, la Ruta si è rivolta alla conduttrice dicendole:

Io con lui non parlo, perché io ancora le cose non le ho viste. Ho voluto solo vedere tutte le cose belle del Grande Fratello. Lui può parlare assolutamente, ma io…

Karina Cascella è intervenuta dandole della falsa, mentre Filippo Nardi ha cercato di spiegare a Maria Teresa di non avercela con lei, aggiungendo:

Tutto il tuo comportamento è stato studiato a tavolino nella tua testa

