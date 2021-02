Grande Fratello Vip 5, anticipazioni 22 febbraio: nuovi confronti per Giulia

Stasera, lunedì 22 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Si tratta del terzultimo appuntamento con questa interminabile edizione del reality show. In tale occasione, Alfonso Signorini renderà il pubblico partecipe di svariate dinamiche incentrate sui protagonisti di questa avventura.

Nel corso della puntata scopriremo, innanzitutto, chi dovrà rinunciare per sempre alla possibilità di aggiudicarsi la vittoria tra Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet. In secondo luogo, poi, verrà dato spazio nuovamente a Giulia Salemi, la quale avrà modo di confrontarsi con alcuni concorrenti.

Le anticipazioni della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 5 rivelano che si tornerà a parlare di Giulia Salemi. La puntata di venerdì scorso è stata molto movimentata ed è stata contraddistinta dall’uscita di una delle protagoniste di questa edizione del reality show. La Salemi è stata costretta a salutare il suo amato Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno della casa, perdendo definitivamente la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale. A restare molto male della cosa è stato soprattutto il ragazzo, il quale ha ammesso di sentirsi anche un po’ in colpa.

Nello specifico, il giovane ha dichiarato di temere di essere in parte responsabile della sua uscita. A “causa” del legame che si è venuto a creare tra loro, infatti, la ragazza non ha avuto modo di relazionarsi appieno con gli altri coinquilini facendosi conoscere davvero per ciò che è. Questa sera, quindi, Giulia avrà l’opportunità di confrontarsi nuovamente con Pierpaolo per manifestargli tutto il suo appoggio e la sua riconoscenza e per dissipare le sue preoccupazioni in merito, ma non solo.

Chi sarà eliminato tra Stefania, Zenga e Samantha?

L’influencer avrà occasione di chiacchierare anche con altri protagonisti del Grande Fratello Vip 5, tra cui Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con cui ha avuto dei dissapori. Non è escluso che durante la puntata possa essere tirata nuovamente in ballo anche Elisabetta Gregoraci, la quale è apparsa alquanto satura di essere messa in mezzo alle questioni inerenti la coppia.

Ad ogni modo, gli spoiler della puntata rivelano che stasera scopriremo anche chi sarà eliminato tra Stefania, Samantha e Andrea Zenga. Specie quest’ultimo, negli ultimi giorni, è stato pesantemente criticato a causa della relazione anta con Rosalinda Cannavò. Molte persone, infatti, credono che la loro sia solo una strategia per riuscire ad arrivare alla finale del programma, prevista per lunedì 1 marzo. Che questo, quindi, penalizzi il giovane?

