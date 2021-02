Live non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti puntata domenica 21 febbraio 2021

Come ogni venerdì, il caffeuccio preso in compagnia di Barbara d’Urso e di Pomeriggio 5 ci porta le anticipazioni e gli ospiti che ci saranno nella puntata di Live non è la d’Urso di domenica 21 febbraio 2021. Chi ci sarà nel salotto della domenica sera in uno dei programmi di punta di Canale 5? Scopriamolo insieme!

Live non è la d’Urso: gli ospiti del 21 febbraio

Nella puntata di Live non è la d’Urso tra gli ospiti ci sarà Maria Teresa Ruta, direttamente dal GF Vip 5 e dalla puntata di Verissimo di domani, che affronterà le cinque agguerrite sfere insieme ai suoi figli Guenda Goria e Gian Amedeo. Anche Clizia Incorvaia e il fidanzato Paolo Ciavarro dovranno rispondere alle stuzzicanti domande degli “sferati”. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, racconterà dello scontro a distanza che c’è stato con Tommaso Zorzi e, infine, si parlerà dei tradimenti clamorosi che sono stati argomentati nella scorsa puntata che, ad oggi, hanno subito degli sviluppi clamorosi

Oltre a questi argomenti che verranno trattati durante la messa in onda di Live non è la d’Urso, ci sarà il consueto spazio iniziale dedicato alle inchieste, alla situazione politica attuale e al Covid-19. Probabile la presenza come ospite anche del portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte Rocco Casalino.

Non solo Live non è la d’Urso: gli ospiti di Domenica Live del 21 febbraio

Se nella prima serata di domenica c’è Live non è la d’Urso, nel pomeriggio, invece, c’è Domenica Live. Altro programma di punta di Canale 5 e condotto da Barbara d’Urso. Eccovi qualche anticipazione e gli ospiti: Annalisa Minetti ritornerà insieme alla figlia Elena Francesca e anche una réunion tra Floriana Secondi e l’ex compagno Mirko Santini, nonché papà di suo figlio.

Ci saranno, inoltre, delle rivelazioni choc sulla morte di Luigi Tengo: sembrerebbe, infatti, che ci sia una persona che ha il nome del presunto assassino dell’indimenticato cantante. Rimanendo in tema di grandi artisti, infine, si festeggeranno in diretta gli 80 anni di Little Tony.