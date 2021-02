Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video

Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip coincidono per filo e per segno con tutto quanto successo nel corso della puntata di venerdì 19 febbraio 2021. Parliamo delle ultime notizie venute fuori dalla quarantunesima diretta serale condotta da Alfonso Signorini.

Chi è uscito ieri sera dalla Casa? Chi è in nomination questa settimana? E cos’altro è accaduto durante il nuovo appuntamento in prima serata? Ecco tutti i video dal programma targato Mediaset ed il riassunto dell’intera puntata di ieri.

Le news dell’ultim’ora dal Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, con la sua solita eleganza, apre la trasmissione con riti e saluti e specificando che l’ultima sessione del televoto si è interrotta a causa di alcuni numerosi voti anomali. Tuttavia è poi proseguito regolarmente una volta che le votazioni sono state pulite e certificate.

All’interno della casa del GF Vip è nato un nuovo amore, ovvero una storia tra Andrea e Rosalinda che, per approfondire, sono convocati in Mistery Room. Sarà una storia vera oppure no? All’interno della casa aleggia molta incertezza tra chi pensa sia una storia nata apposta per arrivare fino alla finale e chi invece ci crede.

"Non so quello che sarà… quello che so è che mi sto vivendo questo attimo, che è bellissimo". Andrea Zenga e Rosalinda hanno scelto di non avere paura. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/7PHNq6lYaT — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Un po’ di maretta c’è invece tra Rosalinda e Dayane. La Mello infatti sembra non riconoscere più la Rosalinda che ha conosciuto precedentemente. I toni si accendono fino ad arrivare ad una accusa reciproca di essere state escluse a vicenda. A cercare di farle ragionare ci pensa Andrea rivolgendosi a Dayane. A Roslinda invece viene mostrato un video dei genitori che la invitano a farsi forza e arrivare fino in fondo.

Un messaggio di incoraggiamento per Rosalinda: un invito nel continuare a combattere. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/shd5olYqfI — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Nel corso della puntata poi Dayane e Stefania fanno un faccia a faccia importante dove la seconda accusa la prima di fare strategia ed essere una manipolatrice, entrambe quindi finiscono in Mistery. L’accusa però viene rispedita al mittente.

L'accusa è la stessa… e non fa altro che rimbalzare da Dayane e Stefania… e viceversa. Chi è la vera manipolatrice? Chi è la vera stratega? Chi è che pensa solo al gioco? #GFVIP pic.twitter.com/uN4bCoUuHZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Il resto della puntata si è concentrata poi su Giulia, l’eliminata di questa quarantunesima puntata, che vi abbiamo dettagliato nell’articolo su chi è stato eliminato nell’ultima piuntata del Grande Fratello Vip.