Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco l’eliminato e chi al televoto

Chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip? Dopo che lunedì scorso non c’è stato nessun concorrente ad essere eliminato dal talent show di Canale 5, nella quarantunesima puntata di venerdì 19 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha letto in diretta il nuovo verdetto, dopo alcuni problemi iniziali legati ad alcuni voti anomali.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

L’attesa per conoscere il verdetto ufficiale è andata avanti per diverse ore dove ci si è concentrati molto su Giulia Salemi per ricostruire i difficili rapporti con Stefania, entrambe in nomination, fino a sviscerare il dolce rapporto di questi ultimi due mesi con PierPaolo fino all’incontro con il papà Mario.

Al momento del televoto però Giulia perde e viene definitivamente eliminata dal Grande Fratello VIP, ecco la reazione di Pierpaolo.

Pierpaolo scopre l'eliminazione di Giulia… non è affatto una bella serata per lui. 😢 #GFVIP pic.twitter.com/P79qZej3AW — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Chi è finito in nomination

Tra nomination palesi e dei finalisti, alla fine delle votazioni a finire in nomination nella quarantunesima puntata sono Samantha, Zenga e Stefania. Per la precisione, ecco le votazioni:

Zelletta nomina Samantha;

Rosalinda indica il nome di Stefania;

De Grenet nomina Zenga;

Zenga nomina la De Grenet;

Stefania nomia Samantha;

Dayane indica ovviamente Stefania;

Pierpaolo fa il nome di Rosalinda;

Zorzi fa il nome di Andrea Zenga.

Prossimo appuntamento del Grande Fratello VIP ovviamente lunedì 22 febbraio 2021.