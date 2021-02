Daydreamer, anticipazioni 22-26 febbraio: Aziz finge un malore

In Daydreamer vedremo come proseguiranno le vite dei protagonisti un anno dopo la fuga di Can da Instanbul. Le cose saranno radicalmente cambiate e in città avrà fatto ritorno Aziz, il padre di Emre e Can. Anche il fotografo sarà in città, ma il suo intento sarà quello di fermarsi solo per il tempo necessario per riparare la barca. Il padre studierà un piano per evitare la partenza del figlio e riavvicinare Can e Sanem, arrivando a fingere un malore.

Daydreamer, trame 22-26 febbraio: Sanem è la nuova proprietaria della Fikri Harika

Nelle prossime puntate di Daydreamer, Sanem farà ritorno alla tenuta dopo la presentazione del suo libro. Ad attenderla ci saranno CeyCey e Muzzafer, i quali le diranno di aver comprato i diritti del marchio Fikri Harika con il suo denaro. Sanem, insieme ai due amici, sarà dunque la nuova proprietaria dell’agenzia. Alla tenuta verrà convocata anche Deren, la quale scoprirà con stupore la novità. Aziz intanto, spiegherà a Remide le ragioni per cui avrà venduto l’agenzia ed insieme alla donna deciderà di raggiungere la tenuta. Qui scopriranno che è Sanem ad essere diventata la nuova proprietaria.

Daydreamer, Can e Sanem si rivedono dopo un anno grazie ad Aziz

Nel corso degli episodi in onda dal 22 al 26 febbraio, Aziz fingerà un malore, fermandosi alla tenuta di Sanem. Qui verrà raggiunto da Can. In questo modo il padre dei Divit riuscirà a far incontrare Can e Sanem, a distanza di un anno dalla distruzione del diario e dall’incidente di Yigit. I due saranno freddi e distaccati. La signora Remide intanto, chiederà a Ceycey di mantenere il segreto sul finto malore di Aziz. Emre e Leyla invece, racconteranno alle rispettive madri quanto starà accadendo alla tenuta. Huma e Mevkibe non accetteranno la situazione e cercheranno ancora una volta di interferire con la vita dei loro figli.

Daydreamer, anticipazioni: il piano di Aziz sembra funzionare

Nel corso dei prossimi episodi di Daydreamer, il piano di Aziz per non far ripartire Can sembrerà funzionare. Yigit invece, sarà stanco di continuare a fingere di essere invalido, ma Huma lo convincerà a portare avanti la messinscena, convicendolo che prima o poi Sanem si innamorerà di lui. Aziz invece, dopo molti anni, incontrerà Mihriban, il suo primo amore. La donna è la proprietaria del terreno su cui sorge la tenuta di Sanem.

Per ulteriori dettagli non resta che seguire i prossimi episodi di Daydreamer che ricordiamo, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire sale 16:40.

