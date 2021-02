Stefania Orlando e Dayane Mello: duro scontro in diretta al GF Vip 5

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 è riuscita a superare il televoto con il 53% e ad uscire dalla casa è stata Giulia Salemi. Prima del risultato, però, la Orlando ha avuto un acceso confronto con la nemica di sempre: Dayane Mello.

Duro scontro tra Stefania e Dayane in diretta

Stefania Orlando al GF Vip 5 va dritta verso la finale, anche se deve ancora superare la nomination della puntata di lunedì 22 febbraio. Durante l’appuntamento di ieri sera, la 54enne ha avuto finalmente modo di confrontarsi con Dayane, dopo mesi di frecciatine e parole poco carine che la modella non ha mai risparmiato alla Orlando. Tutto era iniziato quando Alfonso Signorini ha parlato dell’amicizia incrinata tra Rosalinda Cannavò e Dayane, dopo che l’attrice si è avvicinata a Andrea Zenga.

Stefania Orlando ha preso parola e ha fatto notare che Dayane non accetta che qualcuno non faccia ciò che vuole lei e ha sempre cercato di manipolare la Cannavò in questi mesi, rinfacciandole che la trova una persona incoerente e stratega. In particolare, secondo Stefania, la Mello cambierebbe idea nel giro di poche ore e se un giorno dice di volerti bene, il giorno dopo fa tutto il contrario.

Io venero Stefania che a rischio eliminazione si è messa contro Dayane, gli italiani e tutto il Brasile SEI UNA BOMBA STEFANIA UNA BOMBA #GFVIP #tzvip #sovip pic.twitter.com/36M7ISVmoW — elena✨ (@comeringostarr) February 19, 2021

Stefania accusa Dayane di essere manipolatrice

Dopo queste parole, Signorini ha mandato le sue protagoniste nella Mistery Room, dove hanno avuto di confrontarsi e dirsi ciò che pensano l’una dell’altra. Ad iniziare è stata Stefania che ha accusato Dayane di essere manipolatrice:

Per me lei non è più credibile, un giorno dice una cosa il giorno dopo cambia. All’inizio ci rimanevo anche male quando buttavi queste bombe poi ho capito. Vorrebbe manipolare tutti, io non vedo una grande amicizia nei confronti di Rosalinda. Io l’ho smascherata, la stratega sei stata sempre e solo tu. Le mie accuse sono una risposta a quelle che lei mi aveva fatto. Mi ha detto delle cose sul personale che non voglio tirare fuori, non si è limitata a cose della casa. Sei una giocatrice strepitosa, ma non accusare gli altri.

L'accusa è la stessa… e non fa altro che rimbalzare da Dayane e Stefania… e viceversa. Chi è la vera manipolatrice? Chi è la vera stratega? Chi è che pensa solo al gioco? #GFVIP pic.twitter.com/uN4bCoUuHZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Secondo Dayane, invece, Stefania avrebbe cercato di scansare via tutte le persone che si avvicinavano a Tommaso e avrebbe vissuto di luce riflessa:

Lei è gelosa di Tommaso e ha tradito tante persone, chiunque si avvicina a lui, lei li fa fuori. Questa cosa è successa con Cecilia, con Giulia, con Maria Teresa. Sei una grandissima giocatrice. Secondo me qui non te ne frega niente del rapporto di amicizia.

Alla fine le due vippone sono tornate dagli altri concorrenti e Stefania, saputo che il televoto era ancora aperto ha detto “Che clip simpatica”. Per fortuna, però, alla fine ha avuto la meglio e ha potuto riabbracciare l’amico Tommaso e corre verso la finale.