Amici 20, La Cuccarini sospende la felpa a Martina: atteggiamenti poco professionali

Nella tredicesima puntata di Amici 20 andata in onda oggi, sabato 20 febbraio 2021, Lorella Cuccarini ha sospeso la felpa del serale a Martina. Una decisione che la coach dell’allieva del talent show ha trovato inevitabile visto le ultime vicende che sono successe in questa settimana all’interno della scuola. La showgirl, inoltre, ha detto che è molto rammaricata di dover dare ragione alle sue due colleghe in merito alle qualità di Martina, ma questa volta non ha potuto fare diversamente. Ma come mai Lorella Cuccarini è giunta a questa decisione? Scopriamolo insieme!

Secondo voi Martina con l'assolo "Jailhouse rock" merita di continuare la sua corsa al Serale? #Amici20 pic.twitter.com/2w1s1wycpY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2021

Amici 20, Lorella Cuccarini sospende la felpa del serale a Martina: il motivo

Lorella Cuccarini ha sospeso la felpa del serale di Amici 20 a Martina, perché durante la settimana ha trovato che l’allieva avesse avuto degli atteggiamenti poco professionali e ha mancato di rispetto agli altri allievi e ai professionisti che erano in sala prova. La concorrente del talent show in questione, nello specifico, non è stata concentrata, ha dato diversi problemi al professionista Umberto per la realizzazione della coreografia su ci si è esibita in puntata e, infine, ha anche abbandonato le prove generali senza un apparente valido motivo e chieder il permesso.

Maglia sospesa per Martina! Cosa ne pensate della decisione della prof Lorella Cuccarini? #Amici20 pic.twitter.com/qEQBVLZk8Q — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2021

Riuscirà Martina a riconquistare la felpa e a continuare la sua corsa verso il serale di Amici 20? Nei prossimi giorni scopriremo la risposta! quello che sappiamo, per il momento, è che sarà molto difficile dal momento che la media dei voti che le sono stati dati dagli insegnanti di ballo è di 5.66 e quindi insufficiente