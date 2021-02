Uomini e donne, oggi in onda la scelta di Sophie

Oggi 19 febbraio a partire dalle 14:45, verrà trasmessa la scelta della giovane tronista Sophie Codegoni. Il suo percorso a Uomini e donne è giunto al termine dopo 5 mesi e oggi scopriremo chi, tra Matteo e Giorgio, le avrà rapito il cuore. In studio per l’occasione faranno ritorno anche Davide e Chiara.

Oggi 19 febbraio su Canale 5 la scelta di Sophie Codegoni

La puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio sarà dedicata alla scelta di Sophie Codegoni, registrata già lo scorso 9 febbraio. La ragazza come sappiamo, ha iniziato il suo percorso lo scorso settembre insieme a Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Quest’ultimo ha abbandonato il trono senza fare una scelta, mentre Davide è uscito solo poche settimane fa con Chiara Rabbi. Proprio la neo coppia sarà ospite in studio nella puntata di questo pomeriggio, dove vedremo Sophie elegantissima fasciata in un abito color oro e i due corteggiatori Matteo e Giorgio in smocking.

Sophie sceglie Matteo Ranieri

Oggi dunque sarà il momento della giovanissima Sophie. La ragazza determinata ma allo stesso tempo fragile, è riuscita nel tempo a conquistare non solo il pubblico, ma anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sophie come sappiamo, è arrivata al termine del suo percorso con Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri, due ragazzi molto diversi tra loro, con i quali ha più volte discusso. Attraverso le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, veniamo a sapere che Sophie sceglierà di uscire dal programna insieme a Matteo Ranieri. Per la coppia, come di consueto, la famosa cascata di petali rossi. Il ragazzo ligure dunque, è riuscito a conquistare la tronista con la sua dolcezza e timidezza. Aspetti che lo hanno fatto amare, sin dall’inizio, anche dal pubblico di Uomini e donne che, da sempre, ha tifato per lui.

Per assistere al lieto fine tra Sophie e Matteo, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 oggi 19 febbraio a partire dalle 14:45. Ricordiamo che la puntata può essere recuperata anche collegandosi al sito Mediaset Play o su Witty Tv.

