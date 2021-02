Grande Fratello Vip 6, i primi rumor sulla nuova edizione

Non sarà semplice per il Grande Fratello Vip 6 ripetere il successo della quinta edizione, ormai giunta al termine dopo oltre cinque mesi da quando tutto ebbe inizio. Alcuni concorrenti resteranno impressi nella memoria in modo indelebile: da Tommaso Zorzi a Francesco Oppini, passando per Stefania Orlando e Dayane Mello; grazie a loro il GF Vip 5 ha saputo affrontare a testa alta più di quaranta sfide televisive contro una concorrenza agguerrita, e senza di loro probabilmente non sarebbe durato per così tanto tempo e con un interesse costante nel tempo.

Come tutte le cose belle, però, c’è sempre una fine. Con la finale del 1° marzo sempre più vicina, è arrivato il momento di voltare pagina e pensare a come sarà la nuova edizione: da quando inizia al nome del conduttore, senza dimenticare il ruolo di opinionista.

Quando dovrebbe cominciare il Grande Fratello Vip 6

La data di inizio del GF Vip 6 non dovrebbe discostarsi di tanto da quella delle edizioni precedenti. Gli ultimi rumor, infatti, fissano la prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip tra settembre e ottobre, riprendendo dunque lo schema già impiegato con successo in passato. Come ricorderete, l’ultima acclamata stagione cominciò a metà settembre (il giorno 14 per l’esattezza).

Delle cinque edizioni fin qui andate in onda, soltanto una – la quarta – è iniziata in un mese diverso da settembre: era l’8 gennaio 2020 quando Alfonso Signorini debuttò alla conduzione della versione VIP del Grande Fratello, raccogliendo il testimone di Ilary Blasi e traghettando in porto una stagione difficilissima, la prima svoltasi durante la pandemia di coronavirus.

Rumor sul conduttore del Grande Fratello Vip 6

Proprio intorno alla figura di Signorini si concentrano le altre indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 6. Secondo quanto riferito dall’account Twitter @Agent_Beast, la posizione del direttore del settimanale Chi sarebbe in bilico: il profilo seguito da oltre ventimila follower sostiene che ci sarebbe alcuni termini da rivalutare, sottolineando inoltre come al suo posto starebbe guadagnando posizioni un volto vicino a Maria De Filippi (link al tweet).

Vi invitiamo comunque a prendere questo rumor con le pinze, dal momento che esistono tante valide ragioni per pensare che Mediaset confermi Signorini alla guida del GF per la terza volta consecutiva. Lo stesso numero uno di Chi si è più volte sbilanciato sui potenziali concorrenti della prossima edizione, manifestando apertamente il proprio interesse nei confronti di Gaia Zorzi (sorella di Tommaso) e Andrea Iannone (ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis).

Rumor sugli opinionisti del Grande Fratello Vip 6

I rumor di queste settimane non risparmiano nemmeno le figure degli opinionisti. Mentre Pupo, a maggior ragione se sarà Alfonso Signorini a condurre il Grande Fratello Vip 6, si avvia verso una conferma blindata, lo stesso non si può dire per Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno si è attirata diverse critiche dopo una serie di alcuni scivoloni, sottolineati per giunta da Signorini in persona pubblicamente. Circa una sua esclusione a partire dalla nuova edizione si è esposto perfino l’account Instagram di TvBlog, che alla domanda di un utente circa la conferma della Elia per il GV Vip 6 ha risposto con un laconico No.