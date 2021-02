Grande Fratello Vip 5, niente réunion post finale: salta la puntata speciale

Il Grande Fratello Vip 5 è giunto quasi al termine, con la finale del 1° marzo che si avvicina sempre di più. Secondo quanto era emerso precedentemente, però, poteva non essere quella l’ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per festeggiare e celebrare questi 6 mesi di successo del programma di Canale 5, infatti, ci sarebbe dovuta essere una puntata speciale con la réunion di tutti i concorrenti del GF Vip 5, ma a quanto pare non sarà così.

La puntata speciale del Grande Fratello Vip 5 dopo la finale si farà?

La risposta è no: non si farà la réunion con la puntata speciale post finale del Grande Fratello Vip 5. Come viene riportato anche sul sito ‘giornalettissimo.com’ e secondo l’anticipazione trapelata su Casa Chi, sembrerebbe che sia stato proprio Alfonso Signorini a decidere di non volere fare una puntata aggiuntiva per riunire i concorrenti e rivivere tutti insieme i momenti trascorsi in questi sei mesi.

Questo puntata speciale è già stata mandata in onda in passato nelle altre edizioni e ha anche avuto un discreto successo: per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 5, però, questo format non si farà e la quinta edizione della versione vip del reality show si concluderà con la finale del 1° di marzo e la proclamazione del vincitore o della vincitrice.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5 puntata di stasera 19 febbraio 2021

Dopo questa brutta notizia per i fan e gli appassionati del GF Vip 5, è giunto il momento di darvi qualche news più leggera: ecco le anticipazioni sulla puntata del 19 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip 5, con tutto quello che potrebbe succedere e gli argomenti che verranno trattati nella diretta di questa sera.