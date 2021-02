Grande Fratello Vip 5 anticipazioni 19 febbraio: chi uscirà? Guerra tra Dayane e Tommaso

Stasera, venerdì 19 febbraio, andrà in onda un nuovo appuntamento con il GF Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta per volgere al termine e le dinamiche stanno diventando sempre più aspre. I concorrenti si trovano in una condizione davvero difficile, che spesso li sta spingendo ad andare gli uni contro gli altri.

Nella puntata di questa sera scopriremo chi tra Giulia Salemi e Stefania Orlando verrà eliminata e non solo. In tale occasione si parlerà anche delle recenti discussioni tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello e anche tra quest’ultima e Tommaso Zorzi.

Stasera al GF Vip: chi sarà eliminata?

La puntata di questa sera del GF Vip sarà, come sempre, scoppiettante. Le dinamiche che il conduttore Alfonso Signorini creerà sono davvero molteplici e tutte degne di note. In primo luogo, il pubblico scoprirà chi tra Giulia Salemi e Stefania Orlando lascerà per sempre questa esperienza. Si tratta di due protagoniste molto amate, pertanto, anche il quantitativo di voti espressi sarà notevole. Ad ogni modo, in merito al televoto, c’è da risolvere una questione. Molti utenti hanno notato che le votazioni sono bloccate, pertanto, in molti si stanno chiedendo cosa si celi dietro questa decisione.

In merito alla possibile eliminata, invece, sia Stefania sia Giulia se la giocano. La prima è stata tra le protagoniste più amate sin dal primo momento, per quanto riguarda la seconda, invece, lei gode di una profonda stima da parte del popolo di Instagram sia per il suo ruolo di influencer sia per la sua storia con Pierpaolo. Ad ogni modo, oltre che conoscere il nome dell’eliminata, il pubblico vedrà sviscerate anche altre dinamiche.

Liti e guerre fredde tra i concorrenti

Nella puntata di stasera del GF Vip si parlerà molto della storia appena nata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due, finalmente, si sono lasciati andare alla passione, pertanto, in puntata dovranno certamente chiarire a che punto sia giunta la loro conoscenza. Questo avvicinamento, però, ha creato anche dei dissapori tra la Cannavò e Dayane Mello. Le due hanno molto discusso in settimana e stasera vedremo se la pace suggellata in questi giorni sia permanente oppure no.

Inoltre, verrà toccata anche la questione che riguarda la guerra fredda tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. I due risultano essere tra i personaggi più discussi di questa edizione del reality show. Moltissimi programmi televisivi non vedono l’ora che tale esperienza volga al termine per riuscire ad accaparrarsi la mitica coppia nel parterre di opinionisti. Al ogni modo, per chi non dovesse riuscire a seguire la puntata in diretta, potrà comunque vedere la replica su Mediaset Play.

Potrebbe interessarti anche: come rivedere la replica dell’ultima puntata