Amici 20 anticipazioni puntata sabato 20 febbraio: eliminati e una felpa sospesa

Si è da poco conclusa la registrazione della tredicesima puntata di Amici 20 che noi vedremo domani alle ore 14:10 su Canale 5. Vi scriviamo fin da subito che queste sono le anticipazioni della puntata del 20 febbraio 2021 di Amici 20. Proseguendo la lettura, infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show.

Gli ospiti della prossima messa in onda sono Alberto Urso e la vocal coach degli allievi Emanuela Cortesi: entrambi canteranno i loro rispettivi inediti.

Le anticipazioni che vengono riportate su ‘IlVicolodelleNews’ raccontano dell’ennesima discussione tra Arisa e Rudy Zerbi: ancora una volta ad aver acceso gli animi dei due coach è stato Raffaele. La cantautrice lucana gli ha confermato la felpa che gli permette di accedere al serale e Zerbi, come al solito, ha detto che il cantante non dovrebbe cantare brani moderni perché è antico sia nel modo di cantare che in quello di porsi.

Amici 20, anticipazioni 20 febbraio: l’esito della sfida di Leonardo

Leonardo ha vinto la sfida contro Sergio: il duello è stato voluto dalla coach di Amici 20 Anna Pettinelli che, dal momento che si è vista rifiutare la proposta di aggiungere un banco per Sergio dagli altri professori, ha deciso di mandare in sfida Leonardo il quale, secondo lei, non ha una personalità adeguata per continuare il percorso all’interno della scuola e la corsa verso il serale del programma.

Tutto questo ha scaturito una grande litigata tra tutti i professori di Amici 20 e in particolar modo tra la Pettinelli e Zerbi che, per altro, ha accusato la conduttrice di RDS di non aver avuto il coraggio di mandare in sfida gli altri due allievi che si erano proposti (Esa e Deddy) perché ha avuto paura di fare una scelta impopolare.

Amici 20, sabato 20 febbraio: ci sono eliminati?

La risposta è no: non ci sono stati eliminati nella puntata di sabato 20 febbraio 2021 di Amici 20 anche se, la risposta più corretta sarebbe “ni” perché una allieva si è vista sospendere la maglia. Lorella Cuccarini, infatti, ha sospeso la felpa di Martina. La coach ha optato per questa opzione perché non è contenta di come la sua allieva si è posta durante questa settimana. Martina, nello specifico, ha dimostrato scarsa educazione e professionalità andandosene durante le prove generali che gli allievi sono soliti fare prima della registrazione della puntata.

A parte questo e le varie discussioni per pareri contrastati tra i vari coach del talent show, tutti gli allievi di Amici 20 sono stati confermati e possono continuare la loro corsa verso il serale del programma.