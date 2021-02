Uomini e donne, la lite tra Roberta e Riccardo e quando c’è la scelta di Sophie

Il litigio tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua e Gemma Galgani che chiude i rapporti con il cavaliere Maurizio G. Sono queste le due notizie più importanti tratte dalla nuova, frizzante puntata di Uomini e donne, andata in onda oggi, nel pomeriggio di Canale 5 con Maria De Filippi.

La lite tra Roberta e Riccardo a Uomini e donne

Nella puntata di questo giovedì 18 febbraio 2021, infatti, c’è stata l’inaspettata lite tra Roberta e Riccardo. Fuori dallo studio di Uomini e donne, Riccardo ha attaccato Roberta per quel “poi vediamo”, pronunciato prima dell’incontro di lei con il cavaliere Alessandro.

Nel filmato mandato in onda da Maria De Filippi, Riccardo ha confermato di non essere al momento innamorato di Roberta, mentre la diretta ha replicato dicendo di non fidarsi, perché un uomo non cambia certo in quindici giorni.

Dopo la puntata, Riccardo ha proposto a Roberta di vedersi, ma la reazione di lei non è sembrata troppo entusiasta, tanto che la dama si è detta poco desiderata e amata e il cavaliere l’ha mandata a quel paese.

Una volta in studio, è quindi emerso il reale motivo della distanza emotiva tra i due. Roberta ha negato l’esistenza di un desiderio anche fisico da parte di Riccardo e in trasmissione Tina Cipollari ha invocato scherzosamente l’intervento di un sessuologo.

Per il momento, i due hanno in qualche modo annunciato di prendere le distanze e la sensazione è che nelle prossime puntate il rapporto possa prendere o una strada o l’altra: innamorati e felici o chiusura definitiva per la coppia.

Quando va in onda la scelta di Sophie

A proposito di scelte da fare per amore, domani, venerdì 19 febbraio 2021, nel corso dell’ultima puntata settimanale di Uomini e donne, va in onda ufficialmente anche l’attesa scelta della tronista Sophie Codegoni.

Sophie, come da regolamento, nella registrazione dello scorso 9 febbraio è stata chiamata a scegliere tra i due corteggiatori ad oggi rimasti in trasmissione per lei: il timido Matteo Ranieri e il più sfrontato Giorgio Di Bonaventura.

Quella della dicionnevenne è la seconda scelta stagionale del programma di Canale 5 e in tv segue alla decisione finale di Davide Donadei, come ormai noto già trasmessa sul piccolo schermo e ricaduta su Chiara Rabbi.

DOMANI alle 14.45 su Canale 5 Sophie farà la sua SCELTA 🤩 Non mancate! #UominieDonne pic.twitter.com/0WM79VnAJL — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 18, 2021

Le altre news di oggi su Gemma e Maurizio G.

Parlando d’amore, anzi no, in puntata sono state commentate anche le altre news su Gemma e Maurizio G. Dopo la scelta di ieri in versione Il Segreto, il cavaliere ha confermato l’intenzione di chiudere con la Galgani e ha deciso di continuare a conoscere soltanto Maria.

La dama di settantuno anni si è detta “serena” per la scelta comunicata dall’uomo e ha deciso di ballare con l’altro Maurizio, detto “il poeta”, dalla dama “recuperato” dopo la foto di lui a petto nudo, inviata sul cellulare. Ma arriveranno o no nuovi corteggiatori?