Masterchef Italia 10, anticipazioni stasera 18 febbraio 2021: ecco lo skill test

La decima puntata di Masterchef Italia 10 sta per andare in onda questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21:15 circa su Sky e Now Tv. Gli 8 aspiranti chef rimasti in gara continueranno a sfidarsi tra i fornelli del talent e dovranno riuscire a convincere i 3 giudici di meritarsi di continuare il percorso all’interno del programma. Inoltre, per questa nuova messa in onda, i concorrenti dovranno mostrare le loro abilità culinarie anche davanti all’ospite Andrea Tortora, pastry chef con tre stelle Michelin.

Masterchef Italia 10: le prove e le anticipazioni della decima puntata del 18 febbraio

La decima puntata di Masterchef Italia 10 partirà con la sfida che vedrà una Myster Box senza ingredienti, ma che darà la possibilità agli otto concorrenti di avere una grande varietà di cotture tra cui scegliere per realizzare il piatto perfetto e che sappia conquistare Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I 3 giudici, infatti, sceglieranno tre creazioni per l’assaggio, ma solo uno vincerà la sfida: chi riuscirà a trionfare si aggiudicherà un grande vantaggio nell’Invention Test.

Come viene riportato anche sul sito ‘velvetgosspi.it’, proprio questa sfida metterà un po’ in agitazione i concorrenti di Masterchef Italia 10 rimasti in gara: la creazione realizzata dall’ospite d’onore Andrea Tortora sarà la colonna portante della temutissima prova di pasticceria. Solo chi riuscirà ad inventare qualcosa che andrà fuori dagli schemi sarà premiato non solo dai 3 giudici, ma anche da Chef Tortora, con un vantaggio per la sfida successiva.

Nella decima puntata di Masterchef Italia 10 ci sarà lo Skill Test: è giunto il momento per gli 8 aspiranti chef di dimostrare tutte le loro abilità tecniche tra i fornelli e di far capire ai giudici se durante queste settimane sono riusciti a migliorarsi e a perfezionarsi. In merito a ciò, i 3 giurati, sfideranno i concorrenti con un tema ricorrente: chi non riuscirà a superare i primi due step e quindi accedere alla balconata, dovrà affrontare la sfida finale per cercare di rimanere in gara e passare alla puntata successiva. Sarà una sfida senza possibilità di appello: chi perderà dovrà abbandonare Masterchef Italia 10 e rinunciare al sogno di diventare il decimo campione del talent show, rinuncia che è toccata all’eliminato della nona puntata.