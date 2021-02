Isola dei Famosi: Asia Argento ci sarà, ma con un ruolo mai visto prima

La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi si sta avvicinando sempre di più e quasi quotidianamente vengono fuori dei retroscena che fanno aumentare il chiacchiericcio intorno al reality show che per la prima volta sarà condotto da Ilary Blasi. Le ultime indiscrezioni riguardano la presenza di Asia Argento in studio o in collegamento, questo è ancora da verificare, durante le puntate del programma che andrà in onda su Canale 5 in prima serata.

Sappiamo cosa state pensando: che sarà una concorrente. No, non è così. La nota attrice aveva già smentito la sua presenza all’Isola dei Famosi. La figlia di Dario Argento, infatti, avrà un ruolo molto particolare e che mai prima d’ora avevamo visto all’interno dei reality e, in particolar modo, in questo show. Cosa farà Asia Argento all’Isola dei Famosi? Scopriamolo insieme!

Asia Argento all’Isola dei Famosi che cosa farà? Ecco il suo ruolo

Asia Argento avrà il ruolo inedito di supporter di Vera Gemma, naufraga di questa edizione dell’Isola dei Famosi e molto amica dell’attrice romana. Le due, infatti, hanno anche preso parte a ‘Pechino Express’ insieme e già in quella esperienza è emerso il profondo legame che hanno e l’amicizia consolidata delle due figlie d’arte.

Pertanto, come viene riportato anche sul sito ‘velvetgossip.it’, la Argento dovrebbe essere ospite fissa in studio al fianco di Ilary Blasi e insieme alle opinioniste Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini per supportare l’amica e concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Per come si è dimostrata protettiva nei confronti di Vera Gemma, siamo sicuri che Asia tirerà fuori le unghie per difenderla in tutti i modi e ad ogni costo. Il carattere non di certo docile della ex moglie di Morgan, non a caso è appena stata protagonista di una lite a Non è l’Arena contro Pietro Senaldi, ci fa presagire che ci sarà molto di cui parlare durante questa edizione del reality show: teniamoci forte!