Amici 20, Anna Pettinelli segue la Celentano: possibile un nuovo ingresso

Nella puntata del daytime di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, di Amici 20 andata in onda alle ore 16:10 su Canale 5, Anna Pettinelli ha chiesto alla produzione di aggiungere un banco di canto in più. L’idea della conduttrice radiofonica di RDS è quella di non mettere in sfida nessuno degli attuali allievi del talent show, ma di far entrare Sergio (il ragazzo che ha scovato ai casting); un po’ come è successo con Serena la scorsa settimana per intenderci.

BUSTA ROSSA! Cosa ne pensate della richiesta fatta dalla prof Anna Pettinelli? #Amici20 pic.twitter.com/wKZawSKktX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 18, 2021

Sergio ad Amici 20 senza fare la sfida? Le reazioni degli allievi e dei prof

Sergio potrebbe essere il nuovo ingresso ad Amici 20 che entrerà nella scuola senza fare alcuna sfida. A volere queesto è stata Anna Pettinelli che, però, prima di prendere qualsiasi decisione ha fatto recapitare una busta rossa agli attuali allievi del talent show dove li informava di questa scelta. Come era già successo in precedenza con la Celentano, la produzione del programma ha accettato la proposta della Pettinelli.

Gli altri coach, però, non sembrano essere dello stesso avviso. Sia Zerbi che Arisa, giurati di canto, hanno detto di non essere d’accordo così come le prof di danza Celentano e la Peparini. L’unica ad assecondare la richiesta della Pettinelli sembra essere Lorella Cuccarini. Anche gli allievi sono d’accordo con la maggioranza stabilita dai professori: con 12 no e 4 sì, i ragazzi della scuola hanno detto che Sergio non si merita il banco di canto senza fare quanto meno la sfida.

Ecco i risultati delle votazioni in casetta: banco Sì 4 voti, banco NO 12 voti! Siete d'accordo con la proposta di Deddy di andare in sfida con Sergio? #Amici20 pic.twitter.com/SKzlDnq4Rv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 18, 2021

Come finirà adesso? Sembra che l’alternativa è che uno degli attuali allievi di Amici 20 vada in sfida e, per ora, quelli che si sono offerti per gareggiare contro Sergio sono Deddy, Rosa e Esa. La loro richiesta verrà accolta? Saranno loro o uno dei tre ad andare in sfida?