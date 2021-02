Uomini e donne, Gemma e la scelta di Maurizio G. e le altre news di oggi

Puntata “soaporifera”, quella di Uomini e donne di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021. Da Maria De Filippi è andato in onda un nuovo atto del programma in versione Il Segreto, con Gemma Galgani, Maurizio G. e la dama Maria, stavolta chiamati ad interagire prima di una “paventata” scelta da parte del cavaliere. Ma cos’è successo?

Maurizio G. e la scelta tra Gemma e Maria

Nell’odierna puntata di Uomini e donne, Gemma e Maurizio G. sono andati dietro le quinte, così da consentire a Maurizio di testare l’interesse per Gemma. D’accordo con la conduttrice Maria De Filippi, però, la dama ha finto di sedurlo.

Evitato o quasi il bacio per scelta di lui, in realtà all’almeno all’apparenza non troppo entusiasmato dal momento, senza telecamere e con il solo audio diffuso in trasmissione, Maurizio ha spiegato a Gemma i motivi dei suoi comportamenti.

Stessa cosa, o quasi, è avvenuta con Maria. In questo caso, il cavaliere con la G. nel cognome si è lasciato andare ad un bacio non troppo a favore di telecamere, mentre la dama gli ha chiesto se avesse già deciso il da farsi.

Maria De Filippi ha fatto portare in studio le sedie rosse solitamente “protagoniste” delle varie scelte dei tronisti, e così Maurizio G. è stato chiamato a scegliere tra Gemma e Maria. Il cavaliere ha però comunicato di voler rinviare il tutto di una settimana.

Le altre news di oggi da Uomini e donne

Quindi, tra le altre news della puntata di oggi, vi sono stati anche gli ultimi aggiornamenti su Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri e la presentazione al pubblico di Uomini e donne di una nuova coppia formata da dama e cavaliere.

Riccardo deciderà di lasciare il programma con Roberta? #UominieDonne pic.twitter.com/4J0IJtMa2B — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 17, 2021

Roberta e Riccardo hanno cominciato a pensare all’idea di lasciare insieme il programma. Addirittura, in studio, sono state portate anche in questo caso le sedie della scelta, anche se Guarnieri ha parlato del momento come di “un tantino esagerato”.

Infine il pubblico di Canale 5 ha anche preso confidenza con due nuovi volti del Trono Over: Roberto e Patrizia, con quest’ultima definita dal corteggiatore siculo come la donna della sua vita cercata per quarant’anni. Sarà vero amore o l’ennesimo calesse?