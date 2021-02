Ued, Il Segreto con Gemma e le prime corteggiatrici per Giacomo e Massimiliano

La seconda parte di Uomini e donne versione Il Segreto, le prime corteggiatrici in studio per i nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano e tutte le news più recenti sugli altri protagonisti dell’amato programma di Canale 5: da Giancarlo e Alessandra, a Roberta e Alessandro, passando per Biagio ed Angela.

Uomini e donne versione Il Segreto

Ad aprire la puntata di oggi, martedì 16 febbraio 2021, è stato il nuovo spazio Uomini e donne in versione Il Segreto, con Gemma, Maurizio G. e Maria, lanciato ieri nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la sola sigla della soap, oggi in trasmissione sono arrivate anche le grafiche.

Gemma e Maurizio G. sono andati dietro le quinte, ma le immagini al di là dello studio – non mostrate a casa – avrebbero riguardato non tanto l’atteso bacio, quanto piuttosto le incomprensioni ad alta tensione tra i due.

Maurizio ha rimproverato a Gemma di essere un po’ troppo pesante e Maria De Filippi ha messo con le spalle al muro il cavaliere dicendo “Inizia a non piacerti”.

Tra l’altro, a proposito di “Maurizi” Tina Cipollari ha regalato a Gemma un trolley fucsia, una valigia che la Galgani potrebbe usare non appena Maurizio Guerci lascia la trasmissione di Canale 5.

Prime corteggiatrici per Giacomo e Massimiliano

Sul fronte nuovi tronisti di Uomini e donne, nella puntata di oggi pomeriggio per Giacomo e Massimiliano sono arrivate in studio ben quattordici corteggiatrici, con i due che hanno puntato gli occhi sulle stesse ragazze o quasi.

A prendere la parola sono state in particolare tre corteggiatrici: Vanessa, Costanza e Althea. Althea ha fatto notare la differenza d’età con Massimiliano ed è rimasta un po’ sulle sue quando il tronista gli ha rivelato di non aver mai convissuto.

Nel caso di Costanza, invece, la spigliata ragazza toscana ha dichiarato di condividere con Giacomo la passione per i tatuaggi e di sentirsi almeno un po’ simile al diretto interessato: tanto timida, quanto solare.

Ecco le nuove corteggiatrici per Massimiliano e Giacomo 💞 Qualcuna di loro lascerà il segno? 😏 #UominieDonne pic.twitter.com/CFgTqDOO6U — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 16, 2021

Le altre news dalla puntata di oggi

Sempre in puntata, il nuovo corteggiatore Alessandro ha ballato con Roberta, mentre Giancarlo e Alessandra hanno, almeno per ora, chiuso dopo la scelta da parte di lui di negare l’esclusiva e Biagio ed Angela continuano a frequentarsi, anche se la dama ha dubbi pensando ad una “storia mediatica”.