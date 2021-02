Grande Fratello Vip, le nomination di ieri sera e i nominati di questa settimana

Le nomination si fanno sempre più “pericolose”. Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, lunedì 15 febbraio 2021, i concorrenti ancora in gara nel reality show di Canale 5 hanno fatto tutti nomination palesi, salvo i tre finalisti del programma di Canale 5, chiamati invece a votare in confessionale.

Le nomination di ieri sera al Grande Fratello Vip

Dopo aver avuto a disposizione trenta secondi per riflettere sul da farsi, i singoli partecipanti non ancora in finale si sono recati nella stanza Led del Grande Fratello Vip e, per le nomination di puntata, hanno utilizzato l’ormai noto meccanismo delle carte.

Rosalinda Cannavò ha nominato Giulia Salemi, preannunciando una “nomination che scatenerà l’inferno” e motivando il gesto con gli strascichi della discussione che c’è stata questa settimana con Tommaso Zorzi.

Stefania Orlando si è accodata al nome di Giulia, in quanto la diretta interessata ha fatto sapere di ritenere l’avvicinamento di Giulia a Dayane Mello sin troppo strategico.

Idem Samantha De Grenet, che preferirebbe giocarsela con Giulia al televoto.

Giulia Salemi ha restituito il “favore” a Stefania.

Quindi le nomination decisive di Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Zelletta ha fatto il nome di Giulia – perché, ha affermato l’ex tronista, vorrebbe vederla sorridere di più per la storia con Pierpaolo -, e pure il figlio di Walter Zenga ha nominato la Salemi perché a suo dire sarebbe isolata dal gruppo.

Infine, a chiudere la tornata di nomination sono stato le votazioni segrete in confessionale da parte dei tre finalisti Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Dayane ha nominato Zenga, mentre invece Pierpaolo e Tommaso hanno fatto rispettivamente i nomi di Stefania e Samantha.

I nominati al Gf Vip del 15 febbraio 2021

Voti alla mano, i concorrenti del Gf Vip 5 più nominati di lunedì 15 febbraio 2021 sono ufficialmente due: Giulia Salemi (con ben cinque voti e in lacrime per la scelta dei compagni di avventura) e Stefania Orlando (con due nomination).

La sfida al televoto tra le due “gieffine” è quindi ufficialmente aperta e il nome del nuovo eliminato verrà svelato in diretta tv su Canale 5 nel corso della prossima puntata di venerdì 19. Appuntamento a venerdì!