Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: chi va in finale, nomination e video

Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip coincidono per filo e per segno con tutto quanto successo nel corso della puntata di lunedì 15 febbraio 2021. Parliamo delle ultime notizie venute fuori dalla quarantesima diretta serale condotta da Alfonso Signorini.

Chi è uscito ieri sera dalla Casa? Chi è in nomination questa settimana? E cos’altro è accaduto durante il nuovo appuntamento in prima serata? Ecco tutti i video dal programma targato Mediaset ed il riassunto dell’intera puntata di ieri.

Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP, l'appuntamento con la Casa più spiata d'Italia è per venerdì… ovviamente su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! 😍 pic.twitter.com/sh65GjWnP8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 16, 2021

Le news dell’ultim’ora dal Grande Fratello Vip

A chiudere il recente appuntamento con il Grande Fratello Vip sono stati i commenti dai social dopo il gesto di Alfonso Signorini di strappare i baffi a Cristiano Malgioglio, con tanto di imprevisto in diretta ripreso dalle telecamere di Canale 5.

… Samantha, c'è posta per te! Leggila con calma… ti scalderà il cuore. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/qj2CWpFjT3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 16, 2021

Prima di ciò, la busta fatta recapitare a sorpresa per Samantha De Grenet in confessionale, lo svelamento in prima serata dei più nominati della settimana e le nomination palesi (e non) fatte dai concorrenti nella Casa del Gf Vip.

Un San Valentino a distanza… per capire quanto è grande un amore. Croccantino romanticone ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Z0cQWgVGnM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Spazio quindi ad un emozionato “croccantino” Andrea Zelletta, per il San Valentino trascorso a distanza dalla “sua” fidanzata Natalia Paragoni, e all’incontro inaspettato tra una commossa Stefania Orlando e l’attuale marito Simone Gianlorenzi.

Per Stefania è il momento di correre incontro al suo amore… 😍 #GFVIP pic.twitter.com/urnnmwpt1P — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Ma non solo. Grande attesa per il nuovo verdetto settimanale, con il pubblico a casa che, come abbastanza prevedibile, ha deciso di mandare in finale un amato concorrente del reality, e per l’avvicinamento a sorpresa tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.

Antonella punzecchia Rosalinda: perché nasconde sempre il suo lato oscuro? Potrebbe venire fuori proprio nel gran finale di #GFVIP? pic.twitter.com/e05rqhog29 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Infine, in apertura di puntata, l’annunciato confronto in giardino tra la “fuoriuscita” da una settimana Maria Teresa Ruta e i due “nemici amici” della conduttrice tv: l’irriverente Tommaso Zorzi e la sua amica del cuore Stefania Orlando.