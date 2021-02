Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta a confronto con Tommaso e Stefania (video)

Alla fine l’annunciato confronto tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi e Stefania Orlando c’è stato. Nella quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda ieri sera, lunedì 15 febbraio 2021, Maria Teresa è entrata nella Casa e ha avuto un botta e risposta friccicarello con i due concorrenti ancora in gara.

Il confronto tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Arrivata in giardino, Maria Teresa Ruta ha chiesto di non farla piangere ed è subito passata alle tiratine d’orecchie per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, accusati da varie parti di aver contribuito alla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip.

In giardino Maria Teresa si è detta arrabbiata con sé stessa perché, dopo cinque mesi passati insieme nel reality show, avrebbe sperato in maggiore sostegno da parte di Tommaso e Stefania e ha detto che le parole pronunciate dai due le hanno fatto male.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La giornalista tv ha ammesso di sentirsi tradita, non tanto per la nomination che di fatto l’ha portata fuori dal gioco, quanto piuttosto per il silenzio della coppia di concorrenti, a questo punto ritenuto inspiegabile, almeno a tratti.

"Eravate i miei amici". Maria Teresa ha la possibilità di avere un confronto con Tommaso e Stefania. I silenzi degli ultimi giorni di convivenza li hanno definitivamente allontanati… #GFVIP pic.twitter.com/XKPlWqEdlk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Stefania Orlando si è difesa dalle accuse, sostenendo che la Ruta faccia sempre delle cose particolari e che quest’ultima avrebbe meritato la finale, mentre da studio ci ha pensato la figlia Guenda Goria a strigliare “Tommy” e “Stefy” per il modo in cui avrebbero isolato la madre.

Accuse respinte dai diretti interessati, con Pupo che ha parlato dell’uscita della Ruta come di un momento in stile Anna Magnani e l’ha invitata a risolvere tutto (ri)chiamando Francesco Baccini in vista di Sanremo.

Quindi le scuse di Stefania, l’ammissione di Maria Teresa di provare comunque del bene e la massima di Ennio Flaviano recitata in studio dallo scrittore Fulvio Abbate: “L’insuccesso mi ha dato alla testa”.

Tommaso e Stefania rispondono: il loro allontanamento deriva anche (e soprattutto) da alcuni atteggiamenti difficili da interpretare da parte di Maria Teresa. #GFVIP pic.twitter.com/85yC56FeZo — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Il video Mediaset con la Ruta vs Zorzi e Orlando al Gf Vip 5

Ecco dunque il link, al video da Mediaset Play, con l’intero confronto tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Qui ecco anche le news dell’ultim’ora dalla Casa e chi è il terzo finalista dell’edizione ancora in corso.

Leggi anche: I rischi della lunga durata del Gf Vip