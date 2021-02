Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Nessun eliminato e il terzo finalista

Chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip? Dopo che venerdì scorso Maria Teresa Ruta ha dovuto lasciare definitivamente il reality show di Canale 5, nella quarantesima puntata di lunedì 15 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha letto in diretta il nuovo verdetto, stavolta dedicato al nome del terzo finalista e non a quello del nuovo eliminato.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

L’attesa per conoscere il verdetto ufficiale è andata avanti fino alla mezzanotte di ieri sera, quando in diretta il conduttore Signorini ha finalmente svelato anche ai telespettatori del Grande Fratello Vip l’esito della sfida al televoto settimanale.

Il pubblico ha deciso che il terzo finalista di questa edizione di #GFVIP è… TOMMASO! pic.twitter.com/MZVmJmbya4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Il vincitore dello scontro della settimana è stato Tommaso Zorzi, che si è aggiudicato di diritto il terzo posto alla finale di lunedì 1 marzo 2021, battendo per numero di voti i “rivali” Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò.

Le percentuali di televoto che hanno portato a questi risultati sono pari al 61% nel caso di Zorzi (un dato niente male), al 36% in quello di Rosalinda (or ora alle prese con il flirt con Zenga) e al 3% per Zelletta (il primo a non meritare la finale secondo il pubblico a casa).

Il pubblico ha deciso che A NON ACCEDERE ALLA FINALE è… Andrea! #GFVIP pic.twitter.com/ma7ODX09Qd — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Il terzo finalista del Gf Vip 5 è Tommaso Zorzi

Appreso il verdetto che lo ha proclamato ufficialmente il terzo finalista del Gf Vip 5, Tommaso Zorzi ha festeggiato nella Casa ricevendo l’abbraccio, che più fisico non si può, da parte degli altri concorrenti del reality show di Canale 5.

Anche da studio la notizia di Tommaso in finale è stata commentata positivamente dagli eliminati, così come ha fatto anche Francesco Oppini, che da buon amico si è augurato che sarà Zorzi e nessun altro il vincitore di questa quinta edizione “celebrity” del reality.

Come ormai noto, il nome di Tommaso va ad aggiungersi, con non troppa sorpresa forse, a quello dei primi due finalisti già svelati: la modella Dayane Mello (scelta per prima dal televoto) e l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli.