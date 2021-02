Uomini e donne, Maria De Filippi fa il Segreto con Gemma e “caccia” Maurizio G

La nuova “soap” con Maria, Gemma e Maurizio, una Maria De Filippi a tratti insofferente a Uomini e donne ed il punto sul rapporto tra Roberta e Riccardo. Queste le news dalla puntata di oggi, lunedì 15 febbraio 2021, che hanno dato inizio ad una nuova settimana di programmazione dedicata alle vicende dell’amato dating show di Canale 5.

Maria De Filippi fa Il Segreto con Gemma

La puntata di oggi pomeriggio si è aperta con una “zoppa” Gemma vestita di verde speranza. Il colore dell’abito , però, non è riuscito a salvare la dama di Uomini e donne dalle non poche turbolenze in studio.

Maurizio G. ha chiesto a Gemma di consegnarle un quadro realizzato da un amico e la diretta interessata si è insospettita. “Hai fatto un regalo per sponsorizzare il tuo amico” è stata l’accusa di Gianni Sperti. “Ti devi vergognare” l’ulteriore affondo della dama.

Maria De Filippi ha anche svelato che la dama Maria ha inviato alla redazione di Uomini e donne una foto di Maurizio a torso nudo, così come già fatto da Maurizio “il poeta” alcune puntate fa, e la cosa ha fatto storcere il naso anche alla conduttrice.

Maurizio G. cacciato da Uomini e donne?

Di fronte alla sensazione generale di un Maurizio G. “a breve” cacciato dalla trasmissione, dalla De Filippi è partita all’improvviso la sigla de Il Segreto, mentre una furiosa Tina ha di fatto già cacciato Maurizio da Uomini e donne.

La presentatrice di Canale 5 ha rimproverato al cavaliere di recitare, a Gemma di essere “un pollo“, perché la dama si ritroverebbe sempre in situazioni di questo tipo, e con apparente sarcasmo ha anche concesso al cavaliere la possibilità di “scegliere” tra Gemma e Maria.

Le parole di “Queen Mary”, così come la chiamano i fan sui social, sono state: “Questa soap de Il Segreto per me è irrinunciabile. Ti chiedo di rimanere. Puoi passare una mezz’ora con lei e con Maria. Poi ci dici le tue impressioni”.

Le altre news dalla puntata di oggi

Infine, a chiudere la puntata di oggi sono state le altre news sui volti del Trono Over di Uomini e donne: in studio ha debuttato il nuovo cavaliere di nome Alessandro, già molto corteggiato e richiesto dalle dame, e c’è stato anche spazio per le ultime notizie su Roberta e Riccardo.

Riccardo ha definito Roberta “un pensiero costante” e ha rivelato di averle dato un bacio (o almeno di averci provato), vedendosi però rispondere con un clamoroso due di picche. I due sono sempre più lontani o si va verso lo sperato ritorno di fiamma?

Appuntamento alle prossime puntate per scoprirlo!