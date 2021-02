Stefania Orlando, la sua verità su Maria Teresa Ruta: “Mi dispiace più per lei”

L’addio shock – non ce ne voglia Barbara d’Urso – seguito dalle lacrime della sua migliore amica e l’attacco garibaldino de “l’amico vero” (cit.). A distanza di giorni l’eliminazione di Maria Teresa Ruta tiene ancora banco nelle dinamiche del Grande Fratello Vip 5, che si avvia alla sua conclusione nella giornata di lunedì 1° marzo.

Oggi andrà in onda la prima puntata senza la Ruta in nomination o semplicemente seduta nel divano blu in attesa del collegamento con Alfonso Signorini e lo studio centrale. Un’eliminazione che ha scatenato il putiferio contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, colpevoli – secondo gli accusatori – di aver nominato la loro amica dopo l’affair Baccini, nomination che poi le è costata l’addio a un passo dalla finale.

A 24 ore dall’inevitabile confronto in studio, la Orlando è voluta tornare sull’argomento, tratteggiando una sorta di panegirico in onore della collega. Basterà per vivere una puntata un po’ più serena? Forse no.

La verità di Stefania Orlando sulla Ruta

Di fronte a Dayane Mello e Samantha De Grenet, la popolare presentatrice televisiva ha detto:

A me, credimi, dispiace più per lei che per me, per lui (riferendosi a Tommaso) o per voi, per questo modo in cui se n’è andata. Perché lei comunque qui ha fatto un percorso stupendo, meraviglioso, unico. Cioè, io l’ho sempre ammirata, non si è fermata un secondo.

E proprio in merito alla forza vitale messa in mostra dalla Ruta durante tutti i cinque mesi di permanenza al GF Vip 5, Stefania Orlando ha espresso convintamente quanto già pensava prima:

Io ho sempre detto “se avessi solo un mignolo tuo” […] Non ho mai vissuto Maria Teresa come un avversario, ma sempre come una compagna di viaggio, che è molto diverso.

Al termine del suo discorso, l’ex volto della Lotteria Italia ha elencato tutto quello che Maria Teresa ha rappresentato per lei nel programma:

È stata un supporto, un’ancora. Gliel’ho sempre detto, e lei lo sa. Difatti come dice Dayane, sicuramente se domani (oggi, ndr) sono certa che ci sarà qualcosa che ci farà chiarire, in positivo, non sarà in negativo. A meno che lei non abbia qualcosa di specifico da recriminare.

Su richiesta, le parole che ieri Stefania ha dedicato a @MteresaRuta: "Ha fatto un percorso unico. L'ho sempre ammirata. Non si è mai fermata, sempre allegra. Mai vista come avversario ma come compagna di viaggio. È stata un'ancora. Sono certa che chiariremo" #sovip #gfvip #tzvip pic.twitter.com/dBM1UupbGK — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 15, 2021

Cosa aspettarci dalla puntata di stasera

Sarebbe poco intelligente mettere sullo stesso piano Maria Teresa Ruta con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, e la stessa Orlando è fin troppo acuta per credere che Alfonso Signorini si lasci sfuggire l’occasione di mostrare al pubblico un confronto (doppio? c’è anche Zorzi d’altronde) tra l’ultima eliminata e la coppia più forte di questo GF. Che confronto sia, dunque, nella speranza che Maria Teresa non sfoderi anche questa settimana il suo sorriso “che non conosce confini” (cit.).

