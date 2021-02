Isola dei famosi 2021 spoiler: Rosolino forse nel cast, Amedeo Goria fatto fuori

L’Isola dei famosi 2021 sta per partire, ma ancora molte sono le incertezze in merito al cast di naufraghi che sbarcherà in Honduras. A generare maggiore scalpore è stata la diffusione dei nomi di due protagonisti in particolare, ovvero, Massimiliano Rosolino e Amedeo Goria.

Tuttavia, se il primo sembrerebbe essere tra i più papabili in cima alla classifica dei concorrenti, sul secondo sono arrivate delle brutte notizie. Stando a quanto emerso, infatti, pare che l’ex di Maria Teresa Ruta sia stato fatto fuori dalla produzione a causa di alcuni problemi di salute. Vediamo tutti i dettagli.

Massimiliano Rosolino forse all’isola dei famosi 2021

L’11 marzo 2021 comincerà la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza comincerà subito dopo il GF Vip e verrà condotto da Ilary Blasi. In questi giorni, però, sono moltissime le indiscrezioni in merito ai membri che verranno catapultati sull’isola, pronti a cimentarsi in questa nuova ed esilarante avventura. Tra i nomi maggiormente discussi c’è quello di Massimiliano Rosolino. Il nuotatore campione olimpico, europeo e mondiale ha recentemente partecipato a Ballando con le stelle e Pechino Express.

Questa, dunque, sarebbe la sua seconda partecipazione all’interno di un reality show. Il suo nome risulta essere quasi certo, sta di fatto che sono trapelate delle interessanti indiscrezioni anche in merito al cachet da capogiro che gli dovrebbe essere concesso. Nello specifico, pare che lo sportivo, qualora si concretizzasse l’accordo per la partecipazione all’Isola dei famosi, percepirà un compenso di 100 mila euro. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale.

Amedeo Goria fatto fuori

Brutte notizie, invece, per quanto riguarda Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta sembrava essere tra i concorrenti certi in lizza per la partecipazione all’isola dei famosi 2021, sta di fatto che pare avesse già firmato un contratto con la casa produttrice del reality show. Tuttavia, all’ultimo momento, il giornalista sembra sia venuto meno. A causare la sua mancata partecipazione al reality show sarebbe stato il suo quadro clinico.

Una volta effettuate le visite necessarie, infatti, i medici pare gli abbiano fortemente sconsigliato di cimentarsi in un’esperienza così provante e difficile. Tra i nomi abbastanza certi, invece, ci sono quelli di Elisa Isoardi, Giovanni Ciacci e Gilles Rocca, tutti e tre reduci dal talent show di Milly Carlucci. Oltre a loro, poi, si sono fatti avanti i nominativi di Angela Melillo, Valentina Persia, Clemente Russo e Ubaldo Lanzo. Floriana Secondi, invece, si è accodata ad Amedeo, in quanto anche lei è stata fatta fuori dal cast dei prossimi naufraghi.