GF Vip: tutte le anticipazioni per la puntata di stasera, 15 febbraio 2021

Grande Fratello Vip 5 giunge a quota quaranta puntate. “Merito”, si fa per dire, della puntata in onda oggi, lunedì 15 febbraio 2021, con Alfonso Signorini che torna a tenere le redini del programma su Canale 5 e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia altrettanto pronti con i loro assist in diretta ed interventi in studio. Cosa succederà però questa sera in trasmissione?

Grande Fratello Vip, le anticipazioni per la puntata di stasera

Stando alle anticipazioni ufficiali rese note da Mediaset e dalla produzione del Grande Fratello Vip, saranno almeno tre gli argomenti affrontati stasera in puntata. Alla finale manca meno di un mese e i concorrenti ancora nella Casa sono nove.

Questa sera i telespettatori di Canale 5 scopriranno chi altro andrà in finale tra i tre concorrenti in nomination, con Rosalinda Cannavò, dopo il bacio che c’è stato a San Valentino, anche chiamata a commentare il nuovo flirt con Andrea Zenga.

Nelle puntate precedenti, Rosalinda aveva ricevuto la sorpresa “chiave” del fidanzato Giuliano, un clamoroso gesto d’affetto (o d’amore, se volete), che aveva messo in crisi l’attrice, or ora alle prese con un nuovo “pericoloso avvicinamento” ad uno dei figli di Walter Zenga.

Ma non solo. Per la prima serata c’è grande attesa per il ritorno di Maria Teresa Ruta. Dopo l’eliminazione dal gioco di venerdì scorso, che ha prodotto sconcerto nei telespettatori del Grande Fratello Vip, la Ruta dovrebbe avere un confronto con i concorrenti ancora in gara nel reality show. Voleranno stracci?

Nella diretta di venerdì Maria Teresa ha lasciato definitivamente la Casa, mostrandosi molto dispiaciuta per il trattamento riservatole dagli altri inquilini, cosa che è avvenuta anche dopo la furiosa lite in studio con Cristiano Malgioglio.

Chi sarà il terzo finalista del Gf Vip 5?

Come dicevamo, dalle ore 21.40 di stasera il pubblico a casa scoprirà anche chi è il terzo finalista del Gf Vip 5. La sfida al televoto vede infatti impegnati tre concorrenti ritenuti forti: Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò.

Se Rosalinda potrebbe aver guadagnato terreno col bacio con Zenga e Zelletta ultimamente sta venendo maggiormente fuori col suo carattere spigliato, resta invece da capire se e come potrebbe pesare sul risultato del televoto l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, secondo i maligni “orchestrata” da Zorzi. Il pubblico manderà in finale Tommaso o deciderà di “punirlo”? Ai voti validi l’ardua sentenza!