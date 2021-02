Dayane Mello, bacio a sorpresa e frecciata velenosa: “L’ho manipolato”

Lo scacco ricevuto nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip non è stato semplice da digerire. Più che l’uscita di Maria Teresa però, è quanto accaduto dopo a segnare Stefania Orlando prima e Tommaso Zorzi poi, diventati il bersaglio più semplice per la nuova santa alleanza, quella stretta da Dayane Mello e Giulia “Power” Salemi.

“È colpa vostra”, e altre frasi di questo tenore hanno messo in crisi i Zorzando, con conseguenze più o meno spiacevoli nelle ore immediatamente successive. È anche vero però che sia Stefy che Tommy di certo non difettano in combattività, a cui uniscono un’intelligenza superiore (restando sempre nei limiti del gioco televisivo, ma non dubitiamo lo siano anche nella vita reale).

Qual è una delle migliori armi che un essere umano può usare tralasciando utensili e mezzi primitivi? L’ironia. Ecco, quando mancano due settimane esatte alla finale del 1° marzo, la Orlando e Zorzi stanno iniziando a giocare. Sul serio.

Il bacio di Stefania Orlando alla Mello

Evidentemente nella casa del Grande Fratello l’effetto San Valentino si è protratto per qualche ora in più. Appena alzata, o giù di lì, Stefania Orlando è andata a baciare Dayane, che presa alla sprovvista non ha smesso di ridere (tanto da dover andare in bagno dopo pochi secondi, ma questi sono dettagli che vi tralasciamo volentieri).

Il tutto davanti a Rosalinda Cannavò (che nelle ultime ore sembra abbia quasi mollato gli ormeggi, o quantomeno la linea di abbigliamento), Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Peccato non ci fosse anche la Malgy, che non avrebbe negato un automatico “falsaaa” alla conduttrice televisiva. Ci hanno comunque pensato Tommy e Zelletta a fare le sue veci (qualcuno aveva dubbi al riguardo?).

E la frecciata subito dopo

Di fronte alla mossa inaspettata di Stefania, la modella brasiliana è riuscita soltanto a dire che la romana avesse un buon profumo. I presenti – Rosalinda in testa – hanno commentato la falsità di entrambe (ridendo, ndr). E proprio a questo punto è arrivata la stilettata da parte della Orlando: “Falsezza su falsezza proprio. Ma Dayane è la regina di queste falsità“.

Non contenta del primo colpo assestato, Stefania è andata oltre: “Comunque stanotte mentre dormivo manipolavo Tommaso“, prendendo di mira la testa della Cannavò per poi redarguire il malcapitato Andrea Zenga.

Nel frattempo Dayane si avviava verso il bagno, non potendo non lanciare un’occhiata (d’intesa?) a Samantha De Grenet. Che cosa si saranno dette con gli occhi? Forse lo scopriremo nella puntata di stasera che, viste le premesse, si preannuncia spumeggiante (cit.).

