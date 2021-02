Grande Fratello Vip, tutte le nomination di ieri sera e i nominati per la finale

Al Grande Fratello Vip 5 cambia ancora il meccanismo per le nomination. Anche nella trentanovesima puntata di venerdì 12 febbraio 2021, i concorrenti rimasti in gara nel reality show sono stati chiamati a fare – in termini di nominati – delle scelte un po’ più articolate rispetto al solito.

Le nomination di ieri sera al Grande Fratello Vip

Nella diretta di ieri sera, Alfonso Signorini si è collegato con i “vipponi” della Casa per comunicare loro delle nomination con catena di salvataggio. Il Grande Fratello Vip si è affidato alla sorte, con Dayane che ha pescato, dal tavolo, la carta con sopra la faccia di Rosalinda.

La catena per determinare i candidati alla finale è partita proprio da Rosalinda, che ha nominato Stefania Orlando, la quale a sua volta ha fatto il nome di Andrea Zenga, dal canto suo “contro” Giulia Salemi e con quest’ultima che vorrebbe fuori Samantha De Grenet.

Regolamento alla mano, i risultati della catena hanno portato Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta ad essere i nuovi potenziali finalisti del Grande Fratello Vip, mentre Andrea e Tommaso hanno anche deciso di dare una chance per la finale rispettivamente a Rosalinda e a Stefania.

Dai quattro candidati, ovvero Zorzi, Zelletta, Orlando e Cannavò, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Andrea Zenga hanno poi scelto con un’altra catena chi escludere dal televoto. Samantha e Giulia hanno nominato Rosalinda, mentre Zenga ha optato per Stefania.

Chi andrà alla finale del Gf Vip?

A giocarsi un posto per la finale sono dunque tre concorrenti di questa quinta edizione del Gf Vip: il pugliese Andrea Zelletta, l’irriverente Tommaso Zorzi e la più riservata Rosalinda Cannavò.

Il vip che risulterà il più votato nella prossima puntata di lunedì 15 febbraio 2021 sarà ufficialmente il terzo finalista del reality, insieme a Dayane Mello (già eletta prima finalista) e Pierpaolo Pretelli (secondo).

Chi altro andrà in finale? Lo scopriremo venerdì prossimo, come sempre in diretta e in prima serata su Canale 5, quando manca a questo punto meno di un mese all’ultima puntata in programma per lunedì 1 marzo 2021.