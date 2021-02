Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: l’eliminato e il riassunto della puntata di ieri sera

Il Grande Fratello Vip “regala” sempre news dell’ultim’ora nuove di zecca. Succede così anche per la puntata numero trentanove del reality show, che è andata in onda venerdì 12 febbraio 2021, in prima serata su Canale 5.

Chi è in nomination per la finale? Chi è uscito ieri sera dalla Casa? E cos’altro è successo ad oggi ai concorrenti rimasti in gara nel reality?

Vediamo insieme il riassunto dell’intera puntata di ieri, con tanto di ultime notizie sul cast e i video tratti dall’ultima diretta serale con Alfonso Signorini.

Le news dell’ultim’ora dal Grande Fratello Vip

Il recente appuntamento col programma targato Mediaset è terminato oltre l’una di notte, con l’annuncio dei nominati settimanali e l’apertura del nuovo televoto che stabilirà chi dei tre concorrenti in nomination andrà in finale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anche questa settimana avete AMATO il #GFVIP Late Show! 😍 pic.twitter.com/4dmhElSfAI — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 13, 2021

In precedenza, Pierpaolo Pretelli ha avuto un emozionante confronto con l’ex fidanzata Ariadna Romero, nel corso del quale i due volti del Grande Fratello Vip hanno anche commosso il pubblico parlando del figlio di nome Leonardo.

"Tu sei la sua vita, non farti mai vedere triste, Leonardo ti AMA". ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/0UTrC5h9Uk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Tra i momenti forse più visti della puntata, c’è anche stata l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, con un verdetto arrivato davvero a sorpresa e che ha visto l’ex conduttrice di Ok, il prezzo è giusto non superare l’ennesima sfida al televoto.

Un "ciao Mamma" che scalda il cuore per i motivi che tutti noi abbiamo imparato a conoscere… ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/BoVw5ufJme — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Prima del punto sulla conoscenza tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, si è dato spazio alla video – lettera del figlio Gian Amadeo Goria per la madre Maria Teresa e, ancora prima, Samantha De Grenet ha incontrato l’amata sorella.

Un amore di sorella per Samantha… un legame così stretto da non poter essere spiegato con delle semplici parole. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/soMgbppIkI — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Quindi, il confronto in collegamento tra Walter Zenga e i suoi figli Andrea e Nicolò, le parole inaspettate di mamma Roberta e l’imprevista e furiosa lite in diretta tv tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta, con Signorini a fare da “paciere”.

Quando ci si ritrova, non si può parlare di ciò che è stato. Walter Zenga è molto chiaro: coi suoi figli vorrebbe affrontare presente e futuro. #GFVIP pic.twitter.com/fdskKkxcqy — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Le anticipazioni per la prossima puntata del Gf Vip 5

Dato conto di quanto successo ieri sera al Gf Vip 5, non resta altro che fornire anche le prime anticipazioni su quello che vedremo nella prossima puntata di lunedì 15 febbraio 2021.

Lunedì sera su Canale 5 verrà ufficialmente proclamato il terzo finalista di quest’edizione, dopo che in finale sono già andati per primi la modella brasiliana Dayane Mello e l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli.

A lunedì!