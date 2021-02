Grande Fratello Vip, furiosa lite tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta (Video)

Ormai da un po’ mancavano le liti in diretta ed ecco che ne è arrivata una. Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, venerdì 12 febbraio 2021, c’è stato una furiosa lite tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio, volente o nolente protagonisti di un furibondo scontro in trasmissione. Ma cos’è successo tra i due amati volti televisivi? E cos’è che ha innescato la miccia imprevista?

La lite tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip

Annunciato da parte di Alfonso Signorini come un faccia faccia “onesto”, l’atteso confronto tv tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta si è ben presto trasformato in un litigio vero e proprio, ovviamente ripreso in tutto e per tutto dalle telecamere del Grande Fratello Vip.

In settimana Maria Teresa ha contestato a Malgioglio quel “siparietto per le telecamere” con Zorzi e, in studio, “Malgy” non si è tirato certo indietro in quanto a dente avvelenato. Questa la burrascosa replica del paroliere di Mina:

“Quelle mie lacrime erano vere perché noi omosessuali siamo purtroppo abituati a soffrire . Non mi aspettavo dicessi ‘Cristiano ha voluto fare quella clip per farsi notare’. Sono anni che mi faccio notare e che sono uno dei personaggi più popolari in Italia. Non avevo bisogno di quella clip “.

. Non mi aspettavo dicessi ‘Cristiano ha voluto fare quella clip per farsi notare’. Sono anni che mi faccio notare e che sono uno dei personaggi più popolari in Italia. “. “Non mi piace quello che hai detto. Non me ne frega niente! Adesso non parli perché parlo io! Non sono abituato a fare le sceneggiate. Sei una grande stratega. Fai sempre la vittima perché piangi con niente”.

Cristiano ha le idee chiarissime: per lui Maria Teresa Ruta resta una grande stratega… un'attrice. È arrivato il momento del tanto atteso faccia a faccia. 💥 #GFVIP pic.twitter.com/584kuyyeYL — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Pronta la risposta di Maria Teresa Ruta, che ha sostenuto di ritenere falso il “siparietto” di Malgioglio e Zorzi ed ha pertanto rivendicato di avere gli stessi diritti del cantante nel dirlo. Ma le turbolenze non sono mancate, tanto che l’interprete di “Danzando” ha così ri – sbottato:

“Era un siparietto di dolore. A questo punto non me ne frega niente. Puoi salire e stare tutta la vita a Cinecittà. Ciao“.

In compenso, in difesa di Maria Teresa, è intervenuta anche la figlia Guenda Goria, che ha così parlato della madre, dopo che la diretta interessata ha superato più di venti nomination al Grande Fratello Vip (poi, come noto, ieri sera è stata eliminata):

“E’ carina con tutti, sempre generosa, grande guerriera. Mia mamma è amata perché non è sempre lineare ma è fantasiosa. Una donna che reagisce al dolore della vita con sorriso e dovremmo imparare. Grande esempio“. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

… e la risposta di Maria Teresa non si fa certamente attendere. Rispedisce al mittente tutte le accuse. #GFVIP pic.twitter.com/1towx1OvHj — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Il video con Malgioglio vs Ruta al Gf Vip 5

Ecco dunque il link, al video da Mediaset Play, con l’intero scontro tra Malgioglio e la Ruta al Gf Vip 5. Qui ecco anche il precedente botta e risposta tra i due, le news dell’ultim’ora dalla puntata di venerdì 12 febbraio 2021 e chi è uscito ieri sera dalla Casa più spiata d’Italia.