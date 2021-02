Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? L’eliminato del 12 febbraio 2021 è… (Video)

Chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip? Dopo il precedente annullamento del televoto per la squalifica di Alda D’Eusanio, nella trentanovesima puntata di venerdì 12 febbraio 2021, i telespettatori di Canale 5 hanno scoperto in diretta tv l’atteso nome del nuovo eliminato.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Nel corso della diretta di ieri, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato al pubblico a casa il verdetto ufficiale che ha decretato l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 5 di uno dei tre concorrenti in nomination questa settimana.

È Maria Teresa Ruta la concorrente definitivamente eliminata dal gioco e che di fatto perde la possibilità di arrivare all’attesa finale del reality show di Canale 5, finale che andrà in onda lunedì 1 marzo 2021 in prima serata.

Maria Teresa ha perso la sfida al televoto settimanale contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga e con percentuali di televoto pari rispettivamente al: 40% (nel caso di Samantha), 32% (Zenga) e 28% (per la Ruta, appunto).

L’ex conduttrice di Ok, il prezzo è giusto non ha reagito tanto bene al momento dell’eliminazione, tanto che la presentatrice, anche dopo la lite in diretta televisiva con Cristiano Malgioglio, ha quasi lasciato la Casa “come una ladra” (parola di Signorini).

Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… #GFVIP pic.twitter.com/N9HnbWo0yf — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Gf Vip 5 a quota 17 eliminati

Con l’uscita di scena della sorridente Maria Teresa, gli eliminati del Gf Vip 5 salgono ufficialmente di numero. Ad oggi, sono infatti diciassette i concorrenti usciti dal gioco nel corso dei sei mesi di programmazione riservati alla fortunata trasmissione di Mediaset.

Il primo eliminato in assoluto di questa quinta edizione è stato lo scrittore Fulvio Abbate, mentre l’ultima concorrente ad abbandonare la Casa del Gf Vip, prima della Ruta s’intende, è stata Carlotta Dell’Isola in una delle precedenti puntate del reality.

Chi sarà il prossimo a dover lasciare l’amato programma di Canale 5? A distanza di meno di un mese dall’ultima puntata, non mancheranno di certo nuove sorprese ed eliminazioni! C’è da scommettervi…