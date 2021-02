Amici 20, tutti (o quasi) al serale: ecco come gli allievi potranno accederci

Nella dodicesima puntata di Amici 20 andata in onda oggi, sabato 13 febbraio, alle ore 14:10 su Canale 5, abbiamo assistito ad una comunicazione che non ha colto impreparati solo noi, ma anche il pubblico presente in studio e gli stessi allievi del talent show. Maria De Filippi ha detto che i posti per il serale di Amici 20 sono illimitati. Questo significa che tutti i ragazzi che attualmente sono all’interno della scuola, potranno avere la possibilità di accedere alla fase finale del programma. Ma sarà effettivamente così? Cerchiamo ci capire meglio cosa è successo.

Quanti allievi potranno andare al serale di Amici 20 quest’anno? Ecco la risposta

Tutti e nessuno verrebbe da scrivere come risposta, ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio cosa ha detto Maria De Filippi in merito alla fase serale del talent show. Come prima cosa ci teniamo a specificare che la conduttrice ha informato gli allievi, durante la puntata registrata ieri e andata in onda oggi, che manca 1 mese all’inizio della fase serale di Amici 20. Quando inizia il Serale di Amici 20 quindi? Ma soprattutto: cos’è questa storia che ci possono accedere tutti gli allievi attualmente in gara? Vediamo di fare chiarezza.

Maria ha annunciato che i posti del serale di Amici 20 sono illimitati, pertanto tutti gli allievi attualmente all’interno della scuola hanno potenzialmente la felpa color oro (sì, quest’anno hanno cambiato il solito verde). Scrivere potenzialmente, infatti, è corretto; il meccanismo di questa edizione per accedere al serale è diverso rispetto agli anni passati. Mentre nelle stagioni precedenti c’era un numero massimo di concorrenti che potevano andare alla fase finale del talent (solitamente tra i 10 e i 14), quest’anno potranno andarci tutti gli allievi al serale solo se i professori saranno d’accordo.

Saranno i coach a determinare quali allievi potranno andare al serale e chi no; questo significa che potranno decidere chi e quanti allievi escludere. Per questo motivo, il mancato accesso al serale non sarà dovuto dalla limitazione dei posti, piuttosto dalla volontà dei prof di non far passare qualche allievo.