Uomini e donne, oggi la lite tra Armando e Veronica e le nuove esterne di Sophie

La lite tra Armando Incarnato e Veronica Ursida, le nuove esterne di Sophie Codegoni con Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura e la rottura in studio tra Sabina e Claudio. Sono queste le news più importanti ricavate dalla puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 12 febbraio 2021.

Armando e Gemma contro Veronica

Nell’odierna puntata Veronica Ursida è tornata in studio. Dopo che a Uomini e donne è scoppiato il “caso talpa“, Veronica ha chiesto il diritto di replica, le è stato concesso ed, in trasmissione, non è certo mancata la lite con Armando Incarnato.

Armando ha accusato Veronica di fare i nomi di tutti sui social, ma la Ursida ha negato, sentendosi anche rimproverare che la reale intenzione sarebbe quella di tornare in pianta stabile nel programma. “Ti servono altri follower?” l’ulteriore e piccata accusa da parte del cavaliere.

In studio, Armando ha paventato l’ipotesi che possa esserci Veronica dietro gli insulti a Giancarlo ed anche Gemma ha accusato la wedding planner di rendersi protagonista di dirette social dove la dama torinese sarebbe oggetto di scherno.

Sophie in esterna con Matteo e Giorgio

Prima degli scontri, in puntata s’è dato spazio alle nuove esterne di Sophie Codegoni con Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Esterne importanti perché non manca molto alla messa in onda della scelta in tv.

Sophie ha incontrato Matteo negli studi di Uomini e donne e, tra i due, c’è stato modo sia di divertirsi su alcuni cubi, sia di lasciarsi andare a confidenze e reciproche conferme, tanto che Ranieri le ha quasi apertamente rivelato quali sono i suoi sentimenti.

L’altra esterna, quella con Giorgio, ha visto invece la tronista diciannovenne e Bonaventura insieme sul quad. Quando però il corteggiatore ha chiesto di spegnere le telecamere la Codegoni si è rifiutata, chiarendo di voler rispettare Matteo.

Le altre news di oggi da Uomini e donne

Infine, oggi in tv anche le ultime notizie sugli altri volti di Uomini e donne: da Gero e Claudia, che hanno deciso di interrompere la conoscenza perché il cavaliere non vuole frequentare una donna che ha figli, a Sabina e Claudio, che hanno rotto per volere di lei dopo la reazione dell’uomo, considerato a questo punto poco più di un amico.