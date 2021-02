Masterchef Italia 10, nona puntata: cosa è accaduto e l’eliminato, web protesta

Giovedì 11 febbraio è andata in onda la nona puntata di Masterchef Italia 10. In tale occasione gli aspiranti chef si sono scontrati in prove particolarmente stressanti, che hanno visto crollare uno tra i più bravi e più amati della Masterclass. La persona in questione è Max ed il pubblico non ha potuto fare a meno di reagire malissimo a questa decisione.

Malgrado il suo talento sia stato sempre alquanto palese per tutti, nella puntata di ieri il concorrente si è reso protagonista di alcuni errori che gli sono costati caro. Pertanto, andiamo a vedere tutto quello che è accaduto nella nona puntata del talent show incentrato sulla cucina.

Alcune prove della nona puntata di Masterchef Italia 10

La puntata dell’11 febbraio di Masterchef Italia 10 è cominciata, come di consueto, con la Mistery Box. Stavolta, gli aspiranti chef si sono dovuti cimentare nella preparazione di piatti a base di frutti poco comuni. L’ospite speciale della puntata in questione è stato Jeremy Chan. I piatti ritenuti migliori sono stati quelli di Antonio, Federica e Azzurra e quest’ultima è stata giudicata come la migliore della prima manche. Lei, quindi, ha avuto un grande vantaggio nella prova successiva, ovvero, la possibilità di salire direttamente in balconata.

L’aspirante chef, inoltre, ha potuto anche formare le coppie per la prova successiva. Esse sono state: Jia Bi e Federica, Antonio e Monir, Aquila e Irene e Max e Eduard. Proprio questi ultimi due si sono rivelati i peggiori di tale fase, sta di fatto che hanno mostrato diverse difficoltà nella realizzazione del piatto. La terza prova, invece, ha visto come protagonisti dei critici gastronomici i quali avrebbero dovuto giudicare i piatti preparati dagli aspiranti chef. Inoltre, ci sono stati anche dei fotografi dei cibi i quali hanno valutato, secondo loro, quali fossero le rappresentazioni migliori.

Max eliminato, web in protesta

La migliore della precedente prova è stata Federica, la quale ha avuto la possibilità di formare le due squadre di questa fase di competizione. Lei ha indossato il grembiule blu ed ha portato con sé Irene e Antonio e Azzurra. Jia Bi ha formato l’altra squadra ed ha escluso Max, il quale è finito direttamente al Pressure Test. I migliori di questa sfida sono stati gli esponenti della brigata blu, gli altri hanno seguito Max.

In tale fase quest’ultimo è stato ulteriormente penalizzato in quanto Jia Bi ha avuto la possibilità di togliere due ingredienti dal piatto di un suo avversario ed ha fatto proprio il suo nome. Max, dunque, si è rivelato essere il peggiore della prova ed è stato definitivamente eliminato da Masterchef Italia 10. I telespettatori, però, non hanno affatto gradito questa decisione, sta di fatto che si sono riversati sui social per manifestare tutto il loro dissenso. Ecco solo alcuni dei tweet pubblicati in rete.

Potrebbe interessarti anche “Ecco come e dove rivedere la replica dell’ultima puntata“.

CIOÈ RAGA STATE ELIMINANDO L'UNICO CHE HA SUPERATO IGINIO MA COME SI FA??? #MasterChefIt — chiarä 🌞 (@itschiarayo) February 11, 2021

Noooo giuro che lo vedevo in finale il vecchio Max. Ha sbagliato solo oggi. Io l'avrei salvato. #MasterchefIt — Teo (@Teolandia) February 11, 2021