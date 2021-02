Live non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti puntata domenica 14 febbraio 2021

Come ogni venerdì, il caffeuccio preso in compagnia di Barbara d’Urso e di Pomeriggio 5 ci porta le anticipazioni e gli ospiti che ci saranno nella puntata di Live non è la d’Urso di domenica 14 febbraio 2021. Chi ci sarà nel salotto della domenica sera in uno dei programmi di punta di Canale Cinque? Scopriamolo insieme!

Live non è la d’Urso: gli ospiti del 14 febbraio

Nella puntata di Live non è la d’Urso tra gli ospiti ci sarà Walter Zenga e la sua nuova famiglia. Oltretutto, Zenga entrerà anche nella casa del GF Vip 5 questa sera. Rita Rusic e Alba Parietti saranno ospiti nel talk show condotto da Barbara d’Urso e affronteranno le 5 agguerritissime sfere. Guenda Goria e Francesco Baccini avranno un confronto durante la puntata per dire la verità sul presunto flirt che c’è stato tra il cantante e Maria Teresa Ruta.

Essendo San Valentino, la festa degli innamorati, inoltre, ci saranno due casi di tradimenti clamorosi che verranno svelato in diretta. Oltre a questi argomenti che verranno trattati durante la messa in onda di Live non è la d’Urso, ci sarà il consueto spazio iniziale dedicato alle inchieste, alla situazione politica attuale e al Covid-19.

Non solo Live non è la d’Urso: gli ospiti di Domenica Live del 14 febbraio

Se nella prima serata di domenica c’è Live non è la d’Urso, nel pomeriggio, invece, c’è Domenica Live. Altro programma di punta di Canale Cinque e condotto da Barbara d’Urso. Eccovi qualche anticipazione e gli gli ospiti: Valeria Graci che dovrà dare al pubblico una notizia importante. Si affronterà nuovamente l’argomento dei presunti figli avuti da Claudio Villa. Ci sarà, in studio, l’uomo che si è identificato come figlio del cantante e che si è anche incontrato con Manuela Villa.

Matilde Brandi, invece, racconterà come sta dopo che la sua storia che è durata 17 anni è finita; il compagno l’ha lasciata con un sms. Vittoria Schisano sarà in studio, insieme al suo fidanzato, per raccontare come sta procedendo questo nuovo periodo della sua vita e che vorrebbe anche compiere il grande passo del matrimonio.