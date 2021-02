La Caserma, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 17 febbraio

La Caserma tornerà in onda su Rai 2 con la quarta puntata nella giornata di mercoledì 17 febbraio. Dopo una partenza in sordina, il docu-reality sta dimostrando di poter camminare con le proprie gambe senza dover fare i conti ogni volta con Il Collegio, fin qui utilizzato come metro di paragone dalla maggior parte degli addetti ai lavori. In questo senso la terza puntata è stata una piacevole conferma, dove oltre all’addio “a sorpresa” di Martina Albertoni e il flirt tra William LaPresa ed Elena Santoro il pubblico ha potuto assistere anche alla lezione tenuta dal giornalista Aldo Cazzullo sul ruolo della donna nella prima guerra mondiale.

🎖️ La recluta Martina ha deciso di abbandonare l'avventura de #LaCaserma. Vuoi scoprire il motivo? Clicca su #RaiPlay ▶️ https://t.co/O0VCPcLbG0 per rivedere la puntata! 👉 #Rai2 pic.twitter.com/KJxH0R6qDx — Rai2 (@RaiDue) February 11, 2021

Anticipazioni quarta puntata de La Caserma, mercoledì 17 febbraio 2021

Cosa succederà nella quarta puntata de La Caserma? La risposta è contenuta nel breve filmato mostra al termine della puntata di mercoledì scorso. La storia tra William LaPresa ed Elena Santoro è destinata a continuare, seppur tra alti e bassi che non mancheranno di sorprendere i fan della coppia. Proseguiranno poi i “giochi di guerra”, e anche in questo caso ci sarà da divertirsi tra scherzi evitabili, paure ingiustificate e colpi di scena esilaranti. Infine vedremo gli istruttori Salvatore Rossi e Deborah Colucci alle prese con la quotidianità della caserma, tra spogliatoi roventi e piscine gelate.

William LaPresa ed Elena Santoro al bacio

Le anticipazioni sulla quarta puntata de La Caserma ci confermano che andrà avanti la relazione tra William LaPresa, gemello di Nicholas, e l’affascinante Elena Santoro, figlia di una coppia di militari. Nel video mostrato in anteprima al termine dell’ultima puntata si vede chiaramente William dare un bacio sulla bocca ad Elena, suggellando così la loro unione. Il fratello di Nicholas avrà messo da parte la sua gelosia nei confronti della ragazza o si renderà protagonista tra non molto di un’altra scenata?

“Giochi di guerra” e non solo

Dagli spoiler sulla quarta puntata de La Caserma in onda il 17 febbraio sappiamo anche che mercoledì prossimo assisteremo ad altre esercitazioni con le armi, soltanto che stavolta si comincerà a fare sul serio. Nel video di anteprima si percepisce in maniera distinta la voce di Linda Mauri mentre dirige un piccolo plotone di reclute all’interno di un edificio impiegato per mettere in scena un’immaginaria battaglia. E dopo la fatica spazio anche a un po’ di sano cameratismo, con protagonista l’istruttore Salvatore Rossi. Infine, toccherà ancora una volta a Deborah Colucci vestire i panni di istruttore inflessibile, richiamando all’ordine le reclute più indisciplinate e ordinando loro di buttarsi in acqua.

Quando andrà in onda la quarta puntata de La Caserma?

Non ci resta che darvi appuntamento alla quarta puntata de La Caserma, che andrà in onda mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 21:20 su Rai 2, subito dopo la fine di Tg2 Post condotto dalla giornalista Manuela Moreno. Vi invitiamo a seguire e commentare la puntata con noi su Twitter usando l’hastag #lacaserma e interagendo con il nostro profilo @tuttopuntotv.

Potrebbe interessarvi anche: La Caserma, Martina Albertoni abbandona il docu-reality: ecco il motivo