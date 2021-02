Grande Fratello Vip 5, anticipazioni e ospiti stasera venerdì 12 febbraio 2021

Le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 di stasera, venerdì 12 febbraio 2021, ci rivelano che sarà una prima serata piena di colpi di scena e di emozioni. Il conduttore Alfonso Signorini, infatti, tornerà a parlerà del caso Zenga. Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana di calcio, è in nomination e, proprio per questo, potrebbe ricevere una visita che non si aspetta.

Andrea dopo aver avuto un confronto con il padre Walter Zenga, ha incontrato anche il fratello Nicolò che ha cercato di dargli man forte. Questa sera, però, come viene riportato anche sul sito ‘Balstingnews’, sembreranno esserci ulteriori risvolti in merito a questa storia che ha appassionato e sta appassionando i telespettatori da casa e gli utenti del web.

Grande Fratello Vip 5, Anticipazioni e ospiti 12 febbraio: Confronto finale tra gli Zenga

Le anticipazioni della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 5, ci sembrano raccontare di una probabile reunion degli Zenga. Andrea Zenga, infatti, potrà incontrare sia il papà Walter che il fratello Nicolò per aver un confronto finale. Entrambi i fratelli, nello specifico, hanno raccontato di un padre che è sempre stato poco presente nella loro vita e, specialmente Andrea, all’interno della casa di Cinecittà ha manifestato come questo fatto lo abbia sempre vissuto in modo doloroso.

Gli ospiti del Grande Fratello Vip 5, per cui, sembrano essere Walter Zenga e Nicolò Zenga. Con questo nuovo incontro riusciranno i 3 a chiarirsi e a fare ufficialmente pace? Non escludiamo, comunque, che ci possano essere ulteriori confronti tra gli altri inquilini della casa e altri personaggi del mondo dello spettacolo che stanno fuori dalla casa di Cinecittà.

È tempo di “reunion” famigliare nella Casa #GFVIP: Walter Zenga incontra entrambi i figli Andrea e Nicoló per un definitivo chiarimento. Vi aspettiamo oggi, in prima serata, su #Canale5! pic.twitter.com/Z4JMlfrytr — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Chi verrà eliminato al Grande Fratello Vip 5 questa sera 12 febbraio?

Non ci scordiamo che proprio il protagonista di questa sera, Andrea Zenga, è al televoto insieme a Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. I tre inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 sono stati nominati dagli altri concorrenti del reality show e, questa sera, uno di loro dovrà abbandonare la casa. Chi sarà il ‘vippone’ che si fermerà a pochi passa dalla finale dell’1 di marzo?

La Ruta sembra essere molto amata dal pubblico e dal popolo del web, Zenga, complice un carattere pacato, sembra essere altrettanto ben voluto dai telespettatori. La De Grenet, invece, potrebbe essere quella più a rischio dei tre. Il pubblico, però, ci ha spesso abituati a colpi di scena in questa edizione del GF Vip, pertanto è inutile fare supposizioni: dobbiamo semplicemente aspettare qualche ora per scoprire che dei 3 verrà eliminato.