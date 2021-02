GF Vip, Alfonso Signorini: “Voglio sparire”, poi lancia una stoccata alla D’Urso

L’edizione di quest’anno del GF Vip è stata certamente tra le più strane di tutta la storia del reality show. Alfonso Signorini è perfettamente consapevole di questo, sta di fatto che ha ammesso di essersi reso protagonista di svariate cadute di stile. Nel corso di un’intervista, infatti, il giornalista ha svelato tutte le cose e le persone di cui si è pentito durante questa esperienza.

Inoltre, il presentatore ha parlato anche dell’impatto che la trasmissione ha avuto sul pubblico da casa e su questo aspetto si è detto parecchio soddisfatto. Nella parte conclusiva, poi, non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata alla sua collega Barbara D’Urso. Vediamo tutto quello che ha dichiarato.

Gli errori commessi da Alfonso Signorini al GF Vip

Il GF Vip 5 sta quasi, finalmente, per chiudere i battenti. L’ultima puntata è prevista per lunedì 1 marzo e Alfonso Signorini ha voluto tirare un po’ le somme di questa esperienza. Il presentatore, in un’intervista con La Repubblica, ha ammesso di essersi pentito di moltissime cose accadute durante questa edizione del reality. Essa non verrà certamente ricordata per la stagione più esemplare, quanto piuttosto per quella contraddistinta dal numero maggiore di squalifiche. Specie alcune di esse hanno toccato profondamente il conduttore.

Signorini, infatti, ha parlato di quanto accaduto ad Alda D’Eusanio ed ha svelato: “Quando ho sentito Alda mi sono agghiacciato, ho capito che era una scheggia impazzita e ho voluto l’espulsione immediata“. Inoltre, il protagonista ha anche ammesso di essere rimasto molto male per Laura Pausini, che infatti ha intenzione di telefonare quanto prima. Parole amare, però, sono state spese anche per Antonella Elia. Nel dettaglio ha detto: “Ha sbagliato, mi sono vergognato a non averla interrotta”. Il riferimento è andato allo scontro tra l’opinionista e Samantha De Grenet.

La stoccata a Barbara D’Urso

Ad ogni modo, gli errori commessi da Alfonso Signorini durante questa esperienza del GF Vip sono stati molteplici, tuttavia, il conduttore ha ammesso di avere il 50% della responsabilità. Adesso, l’unica cosa che desidera dopo la messa in onda dell’ultima puntata del reality show è sparire per un po’ dal piccolo schermo. A quanto pare, questa esperienza lo ha profondamente segnato, pertanto, sente la necessità di staccare un po’ la spina. Lo stesso non può dirsi per una sua collega, ovvero, Barbara D’Urso.

Quest’ultima lavora nel mondo della televisione, del gossip e dei pettegolezzi da anni e, secondo Alfonso, riesce a reggere dei ritmi assurdi. In particolar modo, ha ammesso: “Lavora come una pazza, ha una resistenza fisica unica, è un fenomeno, andrebbe studiata“. Infine, ha chiosato il suo intervento dicendo che gli errori capitano a tutti in questo mondo e anche la sua collega, talvolta, incappa in qualche caduta di stile.