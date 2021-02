Amici 20, nuova allieva entra nella scuola senza fare la sfida: ecco chi è

Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, di Amici 20 andata in onda alle ore 16:10 su Canale 5, abbiamo assistito ad un vero e proprio colpo di scena. La maestra di danza classica Alessandra Celentano, durante la lezione su una coreografia, ha deciso di assegnare ufficialmente la felpa di Amici 20 ad una ragazza.

Amici 20: Celentano assegna un banco di ballo ad una ballerina senza farle fare la sfida

La professoressa Alessandra Celentano ha deciso di assegnare un banco di ballo a Serena, senza farle fare la sfida come, invece, aveva preannunciato qualche giorno fa. La coach di classico, in realtà, aveva già chiesto la possibilità alla produzione di assegnare un banco di ballo in più per la ballerina; idea che ha poi cambiato dicendo che avrebbe preferito mandare in sfida Serena contro Rosa o Martina o, addirittura, tutte e due.

Serena è ufficialmente un’allieva della scuola di #Amici20! 💥🤩 Cosa ne pensate? pic.twitter.com/afVgYgUfE3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 12, 2021

Durante la lezione su una coreografia di neo classico, però, la Celentano ha sorpreso tutti e ha fatto trovare la felpa di Amici 20 a Serena che aveva nascosto sotto una busta. Così facendo, la ballerina in questione entra ufficialmente all’interno della scuola, senza fare la sfida, e diventa ufficialmente una concorrente del talent show di Canale Cinque.