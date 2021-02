Amici 20, Arisa sostituisce Elisabetta: “Il prossimo anno ti darò il banco”

Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, di Amici 20 andata in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, abbiamo assistito ad un colpo di scena. Arisa ha deciso di sostituire la sua allieva Elisabetta che, per altro, era entrata nel talent show appena due settimane fa vincendo la sfida contro Arianna. La coach ha fatto recapitare una busta rossa alla cantante: tutti si aspettavano fosse una sfida e, invece, il contenuto della lettera era molto differente.

La coach, prossima alla partecipazioni di Sanremo 2021, infatti, ha voluto spiegare le motivazioni che l’hanno portata a tale scelta e, alla base di tutto, ci sarebbe proprio la sua partecipazione alla settantunesima edizione del Festival della Canzone italiana. Arisa, infatti, ha scritto che mancherà ad Amici 20 per qualche puntata e questo non le permetterà di seguirla bene nel suo percorso. Per questo motivo, avendo trovato una cantante più avanti a livello tecnico e di preparazione rispetto ad Elisabetta ha preferito sostituirla con lei.

Amici 20: chi ha preso il posto di Elisabetta?

La coach Arisa ha sostituito Elisabetta con Gaia all’interno della scuola di Amici 20. Un colpo di scena dietro l’altro in questa puntata del daytime visto che, qualche minuto prima, c’è stato l’ingresso di una nuova allieva, senza farle fare la sfida, voluto dalla Celentano. Quest’anno, inoltre, nessun coach aveva ancora utilizzato il metodo della ‘sostituzione’; Arisa, infatti, è stata la prima a farlo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

“(…) Preferisco sostituirti adesso con l’impegno che il percorso interrotto in questo momento riprenderà con ancora maggior vigore il prossimo anno (…) Ho chiesto alla produzione di assegnarti un banco per la prossima edizione di Amici, se ci fossi io, potrei seguirti come meriti dal primo e se ci fosse qualcun altro, mi assicurerei che succederà lo stesso (…)”

La cantante Elisabetta riceve una comunicazione molto importante dalla sua prof Arisa… #Amici20 pic.twitter.com/r0MSq2yhhB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 12, 2021

Gaia sostituirà Elisabetta all’interno della scuola di Amici 20. Al serale manca sempre meno e, secondo Arisa, la nuova entrata sembra essere più pronta nell’affrontare lo stress e le sfide del prime time del talent show.