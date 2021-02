Ued, Tina vs Gemma “Cicciolina”, la foto “hot” di Maurizio e i nuovi tronisti

Tina Cipollari contro Gemma Galgani in versione “Cicciolina”, lo scandalizzarsi di Gemma per la foto “hot” ricevuta da Maurizio e la prima volta in studio dei nuovi tronisti di Uomini e donne. Sono queste le principali news provenienti “dritte dritte” dalla puntata in onda oggi, giovedì 11 febbraio 2021, nel pomeriggio di Canale 5.

Tina contro Gemma “Nonna di Cicciolina”

Anche la puntata di questo giovedì 11 febbraio, infatti, si è aperta con il lungo “sfogo” di Gemma subito dopo la fine delle registrazioni di Uomini e donne e con la Galgani che ha rimproverato a Tina di ostacolarla nei bei momenti da vivere in trasmissione e non.

Una volta arrivata in studio sulle note di “Testarda Io” di Iva Zanicchi, Gemma si è fatta vedere con una coroncina di fiori posizionata sulla testa – qualche puntata fa era stata la Cipollari ad usare le corna – e la cosa ha immediatamente provocato la reazione dell’opinionista.

La “vamp” da Viterbo ha paragonato la dama di Torino alla “nonna di Cicciolina” e, in studio, si è di nuovo riaccesa la perenne lite tra i due volti del programma. “Tina mi ridicolizza, è malvagia con me” la bordata della 71enne. “Vuoi accusare me dei tuoi insuccessi sentimentali?” la replica.

Gemma scandalizzata per la foto hot di Maurizio

L’altra questione al centro della puntata di oggi è stata la foto un po’ hot che Maurizio “il poeta” ha mandato a Gemma sul telefono di lei. Dopo le poesie, pare che il cavaliere di Uomini e donne abbia mostrato le sue qualità fisiche e che la cosa abbia scandalizzato la dama.

In studio, Gemma ha condannato l’invio della fotografia ritenendola fuori luogo, ma a sorpresa ha anche deciso di “riprendere”, seppur con riserva, il cavaliere. Gli opinionisti l’hanno così accusata di recuperare la conoscenza con l’uomo solamente per l’aspetto fisico.

E a proposito di “Maurizi”, anche Maurizio Guerci è alle sue ultime puntate di Uomini e donne. Anche se per il cavaliere è di recente arrivata la signora Paola, oggi in tv Maria De Filippi ha comunicato che il corteggiatore da Mantova sarà via dalla trasmissione per motivi di lavoro. Ma come la prenderà Gemma?

I nuovi tronisti di Uomini e donne

Infine, non meno importante, il primo ingresso in studio dei nuovi tronisti di Uomini e donne. Nell’odierna puntata, anche da rivedere in streaming on demand su Witty Tv e Mediaset Play, Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone sono arrivati in trasmissione per la prima volta e si sono fatti conoscere anche dal pubblico a casa.

Maria De Filippi ha elogiato Giacomo per il video di presentazione che il nuovo tronista da Sarzana ha montato da solo (è un video maker), mentre Massimiliano da Nettuno ha coinvolto tutti con la sua storia personale. Ma riusciranno o no i due nuovi volti del programma a tenere alto l’appeal intorno al cosiddetto trono classico? Vedremo.