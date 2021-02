Uomini e donne, Samantha è la nuova tronista curvy

Su Witty Tv è stata svelata l’identità della nuova tronista di Uomini e donne. Si tratta di Samantha, una 30enne originaria della provincia di Salerno. Autoironica e senza peli sulla lingua, Samantha non rappresenta la classica ragazza filiforme, tutt’altro. Ma vediamo cosa ha dichiarato nella clip di presentazione.

A Uomini e donne è arrivata una tronista curvy. La 30enne Samantha è la nuova protagonista del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi, che impareremo a conoscere nel corso delle prossime settimane. In attesa di vederla seduta sul trono, dando uno sguardo al video di presentazione pubblicato su Witty Tv, scopriamo che la ragazza è originaria di Sapri in provincia di Salerno. La ragazza è consapevole di non corrispondere ai canonici della fisicità televisiva rappresentata da Belen Rodriguez e Angela Nasti, ma è altrettanto consapevole di poter offrire tanto a un uomo.

Samantha fa della simpatia e dell’ironia la sua forza

Samantha ha raccontato di essere arrivata a pesare 90 chili all’età di 15 anni, svelando come il peso eccessivo le ha però permesso di sviluppare altri doti come l’autoironia. Il carattere simpatico e acuto, le ha permesso di farsi strada nel gruppo di amici, tanto che uno dei suoi motti è: “si può dimagrire ma non si può diventare simpatici’. Decisa, schietta e ‘orgogliosamente curvy’, ha imparato con il tempo ad amarsi e ad accettarsi, alla faccia di una società che ti vuole magra. Ora, grazie al supporto e all’amore della famiglia e dei suoi amici, è pronta a cercare il suo principe proprio a Uomini e donne, confidando che in studio, le venga risparmiato l’imbarazzo della passerella dall’alto.

Il video di presentazione di Samantha

Riportiamo di seguito il video di presentazione dell’esuberante tronista, pubblicato su tutti i profili ufficiali social di Uomini e donne e disponibile anche sul sito Witty Tv.

IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe il video di presentazione di Samantha, la nuova tronista di #UominieDonne 🤩 Guardate qui! https://t.co/um7imxstZ0 — Witty TV (@WittyTV) February 10, 2021

